COPA DAVIS
Zverev impone su ley y el dobles volverá a decidir
El número uno alemán superó a Munar en dos 'tie breaks' para igualar la serie
Los dobles volverán a decidir la suerte de España en esta Copa Davis después de la victoria de Alexander Zverev ante Jaume Munar (7-6 (2) y 7-6 (5)) que iguala la serie de semifinales.
Tras la gran victoria de Carreño en el primer turno, será el partido de dobles quien decida, como ya sucediera tanto en los cuartos de final de España contra la República Checa y de Alemania contra argentina.
Estuvo cerca Munar de sorprender a Zverev, que necesitó de dos 'tie breaks' para derrumbar la resistencia del número uno español, que volvió a demostrar su gran estado de forma en un partido en el que compitió de tú a tú al número 3 del ranking mundial.
Solo la solidez de Zverev en los momentos importantes y algunos errores en puntos clave del español, acabaron por decantar la balanza final.
Turno para Marcel Granollers y Pedro Martínez, que como ya hicieran el jueves, buscaran dar el pase a España. Enfrente, toda una pareja especialista como Kraweitz y Puetz.
- Richard Gere encenderá el Gran Árbol de Navidad en Murcia
- Francisco J. Navarro: 'Si las vías romanas se construyeron para mover a las legiones, el segundo motivo fue proveer a estas de vino
- Molina de Segura estrena radares: estas son las nuevas zonas donde podrán empezar a multar
- Este es el pueblo de la Región de Murcia donde ya han amanecido con el agua congelada: 'El termómetro ha caído hasta los -4,3 grados
- Cafetería con terraza y un acceso a pie de calle: así será la reforma de la Estación de Autobuses de Cartagena
- ‘Miraqueplan’ este fin de semana en la Región: encendido de luces, talleres medievales y Murcia se Remanga
- Indignación del PSOE de Alcantarilla por la contratación de una influencer para presentar los Presupuestos
- La Intervención del Ayuntamiento de Cartagena da la voz de alarma sobre la gestión económica