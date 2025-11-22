Baloncesto
El UCAM Murcia necesita ‘congelar’ al Lleida para irse al parón con una sonrisa
El equipo murciano, tras la derrota sufrida en liga la pasada semana, visita a un rival que se crece ante su afición y que también ha firmado un buen inicio de temporada
El UCAM Murcia CB tiene hoy (18:00 horas, DAZN) el último partido antes del parón de la competición de baloncesto por las Ventanas FIBA. Después de sufrir la semana pasada la primera derrota en casa frente al Río Breogán, que supuso un jarro de agua fría tras una sobresaliente inicio de temporada en la Liga Endesa con cinco victorias y una sola derrota, buscará sumar el sexto triunfo de la temporada frente a un Hiopos Lleida que solo ha perdido en su pista, ante el Valencia Basket, y que ya convirtió la campaña pasada el Barris Nord en un fortín. Su balance es de cuatro partidos ganados, uno menos que los murcianistas.
Con la plantilla al completo y después de dar descanso el pasado miércoles en el partido de la FIBA Europe Cup a Jonah Radebaugh, Howard Sant-Roos, Sander Raieste y Devontae Cacok, viajó ayer hasta Lleida un equipo universitario que deberá ofrecer su mejor versión para derrotar a un rival que el pasado verano se reforzó con los ala pívots Jonh Shurna, ex del Tenerife, y Melvin Ejim, ex del Unicaja, y el escolta Caleb Agada, entre otros, además de mantener a jugadores que ya fueron importantes el curso pasado como Oriol Paulí o James Batemon.
Jonah Radebaugh, Howard Sant-Roos, Sander Raieste y Devontae Cacok, que descansaron el miércoles en la FIBA Europe Cup, volverán a estar en la convocatoria
«Es uno de los campos más complicados para cualquier visitante. Pero lo más importante para mí es que ha hecho un equipo con un nivel muy experto. La contratación de los bases o de jugadores como Ejim y Shurna es una declaración de intenciones. Es un equipo muy complicado, especialmente en su casa», explicó ayer Sito Alonso en rueda de prensa, donde también hizo referencia a las similitudes tácticas que tienen los dos contendientes de esta tarde: «Nos parecemos en muchas cosas los dos equipos. Ellos cuentan con muchas alternativas defensivas y le dan muchísima intensidad al juego en los primeros segundos, pero tenemos que centrarnos por la situación en la que estamos, en que ahora hay un parón y muchas veces las mentes se dispersan. Tenemos que estar muy focalizados en lo que tenemos que hacer allí para poder competir», advirtió.
Para el entrenador universitario «no influye ganar o perder para irte al parón por las Ventanas FIBA, pero si me preguntas a mí, prefiero irme ganando», señaló un técnico que la próxima semana debutará como seleccionador de Letonia y que dejará en manos de sus ayudantes a los jugadores que se quedarán en Murcia.
Frío en la calle, calor en el pabellón
En Lleida, donde la AEMET ha activado para hoy el aviso amarillo por nieve, temperaturas mínimas y viento, el UCAM se encontrará un pabellón caliente y a un rival, que al igual que el conjunto universitario, perdió en la pasada jornada, aunque en el caso de los de Gerard Encuentra cayeron a domicilio, en Manresa. Su técnico afirmó ayer que están con «rabia» porque cometieron «muchos fallos básicos en el juego en el Nou Congost. Se trata de intentar que no se vuelvan a repetir los errores», afirmó. El joven preparador también afirmó sobre el UCAM que es un «equipo súper físico, con mucha calidad y con un entrenador muy táctico. Están jugando muy bien y han ganado a grandes equipos. Para ir 5-2 tienes que hacer muy bien las cosas», concluyó.
