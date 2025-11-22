Vendaval ofensivo del UCAM Murcia para vencer el Hiopos Lleida (71-107)

El UCAM Murcia CB ha vuelto a superar otra prueba de fuego para instalarse entre los mejores de la Liga Endesa al término de la primera vuelta (71-107). Y es que el conjunto universitario ha alcanzado el parón de las Ventanas FIBA con seis victorias en ocho jornadas, lo que hace casi imposible pensar que este equipo variará su rumbo hacia al Roig Arena el próximo mes de febrero.

Solo una tempestad puede hacer que este UCAM Murcia no llegue a Valencia. Porque si algo tiene es que sabe reconocer sus errores, pero sobre todo aprender de ellos. El toque de atención recibido hace apenas seis días con la derrota ante el Río Breogán en el Palacio ha despertado la mejor versión vista hasta ahora en lo que va de curso por parte de los de Sito Alonso. Un vendaval ofensivo fundamentado en una defensa prácticamente infranqueable que le ha permitido conquistar un Barris Nord que hasta ahora tan solo el Valencia Basket había sido capaz de asaltar.

Con un 22/41 (54%) en triples, el equipo universitario ha firmado su récord de lanzamientos de tres convertidos en un mismo partido. Se ha quedado tan solo a uno de igualar la mejor marca de toda la Liga Endesa y todo ello sustentado por un Dylan Ennis que fue un martillo pilón en Lleida con 30 puntos en su casillero. El escolta canadiense superó su mejor registro personal, al anotar 7 triples -consiguió hasta cinco sin fallo- para superar los seis en un mismo partido que alcanzó con el Morabanc Andorra en 2019 en la ACB.

A esto se le suma un excelso David DeJulis, con 15 puntos y 6 asistencias, que fue clave para marcar el ritmo al inicio del encuentro y para después conducir la nave de un UCAM que no se salió del guion bajo ningún concepto. El base, con tres triples en el primer cuarto, abrió el festival desde el perímetro ante un Hiopos Lleida manitado y sin capacidad de respuesta. Y no pudo dar ningún 'susto' a los universitarios porque estos estaban preparados para cualquier situación. En defensa no hubo ni un solo fallo, ni siquiera cuando Cate se vio amenazado por faltas al cometer su cuarta personal disputando muchos minutos seguidos en pista por las dos cometidas por Cacok.

Pero es que en ataque, en una situación similar a las ocurridas en los triunfos ante el Girona o el Barça, el UCAM rozó la excelencia en ataque, compartiendo el balón y siendo generoso con un 'extra pass' que le permitió tomar siempre la mejor opción de tiro.

DeJulius marca el camino

Ambos equipos marcaron el listo de intensidad defensiva bien alto en las primeras posesiones, pero al UCAM tan solo le bastaron tres minutos para marcar territorio. Y todo fue porque los universitarios jugaron a un ritmo marcado por un David DeJulius acertadísimo desde el triple y también en la dirección. Dos lanzaminetos exteriores convertidos por el base fueron su carta de presentación en el Barris Nord para, sesenta segundos después, romper el partido todo el UCAM Murcia al rebufo del norteamericano (2-8). El tercer triple de DeJulius vino acompañado de otros dos consecutivos de Dylan Ennis, o lo que es lo mismo, trece puntos de ventaja en un abrir y cerrar de ojos para los murcianos que obligó a pedir tiempo muerto al Hiopos Lleida (9-19). Surtió efecto la pausa para el conjunto catalán, que regresó a pista con un parcial de 6-2 que noqueó al UCAM con las rotaciones (15-21). Tuvo que encontrar de nuevo su sitio y estilo el cuadro de Sito Alonso con su segunda unidad en pista, y lo hizo con un tiro sobre la bocina de Cate y una canasta de Forrest tras regresar a un juego más estático, lo que permitió ampliar su renta gracias a su buena circulación de balón ante la defensa agresiva planteada por el Lleida. Los triples de Radebaugh y Hicks, siete para el para el equipo murciano en el primer cuarto, cerraron un primer cuarto brillante y cargado de acierto (18-31).

Un acierto excelso desde el triple

Las defensas se volvieron a imponer en el inicio de un segundo cuarto en el que a los dos minutos llegó el primer intercambio de canastas (20-33). El Barris Nord comenzó a apretar para espolear a los suyos, pero los universitarios no se salieron del guion. Se mantuvieron sólidos atrás ante un Hiopos Lleida que también le costaba encontrar soluciones ofensivas a lo planteado por los de Sito Alonso, pero que al menos evitaba que la sangría fuese más grande (22-33). Rompió la sequía Ennis otra vez desde el triple, aunque el UCAM empezó a pagar el peaje de las faltas. A las dos personales de Cacok se sumó la tercera de Emanuel Cate, lo que provocó un sudoku entre Sito Alonso y Lucas Pérez para estudiar cómo mantener la rotación en el puesto de pívot mientras que el rumano se mantuvo en pista. Eso sí, ayudó Nakic con un triple liberado tras otra buena circulación de los universitarios con el 'extra pass' que obligó a Gerard Encuentra a pararlo tras el 56% de acierto desde la línea de tres de los visitantes (25-41). Aunque la fiesta exterior no había acabado, puesto que el 4/4 en el triple de Ennis amplió la diferencia hasta los 19 puntos (25-44). El Hiopos Lleida intentó dar un último arreón para darle un mordisco al marcador, pero otro triple de Hicks, el duodécimo del UCAM en veinte minutos (12/19, 63%), cerró una brillante primera parte para los universitarios (30-54).

El descanso no altera el guion

El quinto triple sin fallo de Ennis permitió al UCAM mantener a raya a un Hiopos Lleida que debía dar un paso adelante para intentar abrir un nuevo partido sin éxito. El conjunto murciano, con Cate en pista a pesar de las tres faltas, contaba con 26 puntos de ventaja a los tres minutos de este periodo, cuando llegó la cuarta personal del pívot rumano (38-62). Fue entonces cuando llegaron las rotaciones al equipo universitario, con la vuelta de Cacok como pívot y Michael Forrest al base tras un intento de reacción de los locales en el ecuador del cuarto (41-66). El UCAM fue capaz de aprovechar también su inercia positiva, rematando incluso aquellas jugadas que parecían complicarse para dejar más tocado a un Hiopos Lleida que ya no sabía cómo cambiar el guion. De hecho, el decimoquinto triple para los murcianos en el partido, y el primero para Forrest, provocó un nuevo tiempo muerto en el Barris Nord (43-74). Intentó sacar la cabeza el equipo catalán con un triple de Batemon, pero no consiguió inmutar a un UCAM excelso en defensa gracias a su alto nivel de concentración e intensidad (48-79).

Ennis lidera el récord de triples

Un parcial de 0-5 de salida cortó definitivamente cualquier esperanza por parte del Hiopos Lleida en el último cuarto. Restaban ocho minutos de partido, pero el UCAM ya tenía prácticamente su sexta victoria de la temporada en el bolsillo (52-88). Tan solo le faltaba cerrarlo y evitar cualquier contratiempo en los últimos minutos antes del parón por las ventanas FIBA. Aún así, el UCAM no quitó el pie del acelerador. Y es que dos triples consecutivos de Dylan Ennis permitieron al equipo universitario igualar su récord de lanzamientos exteriores convertidos en un mismo partido, con veinte en total, y el séptimo para el escolta, quien también superó marca personal en un mismo partido superando los seis logrados con el Morabanc Andorra en 2019 (63-97). Faltaban aún algo más de tres minutos para finalizar el encuentro y el UCAM consiguió en este tramo su récord absoluto de triples en un mismo partido, con 22, tras anotar David DeJulius y también Ennis, con 30 puntos en su casillero (a seis de su tope en la ACB). Y también la victoria más amplia del club murciano a domicilio en la ACB (71-107).