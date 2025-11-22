Un Real Murcia mejorado se vuelve a cruzar con el Antequera

Apenas han pasado veinte días desde que el Real Murcia eliminó al Antequera por penaltis en la primera ronda de la Copa del Rey. Sin embargo, esa cifra en el conjunto grana parece una eternidad. Muchos son los acontecimientos que pueden darse en la actualidad del equipo murciano cada día, y en el plano deportivo supone cruzarse de nuevo esta tarde (14.00 horas, Movistar) con el mismo rival con el que llegó ese cambio de chip.

Y es que con apenas un par de entrenamientos, Adrián Colunga cogió las riendas del primer equipo tras el despido de Joseba Etxeberria y resolvió el ‘papelón’ que suponía el torneo del KO. Lo que permite ahora que sea el Cádiz, de Segunda División, el que visite la Nueva Condomina el próximo 3 de diciembre. Ahora se vuelve a cruzar con el Antequera en la que será el segundo partido del Real Murcia lejos de casa bajo los mandos del técnico asturiano. Un entrenador que ya es, a todo los efectos, el jefe del banquillo del Real Murcia tras ser confirmado por el club el pasado jueves.

Y es que la sensación de mejoría ya no es solo lo que avala al técnico en su ‘ascenso’ del Imperial al primer equipo, también lo hacen los números. Porque desde su llegada el Real Murcia no conoce la derrota al presentar un balance de dos victorias (Betis Deportivo y Nástic de Tarragona) y un empate (Teruel). De hecho, un resultado positivo esta tarde en tierras malagueñas, supondría asentarse en la zona media de la clasificación después de haber sido colista hace apenas un mes.

Felipe Moreno junto a Adrián Colunga, entrenador del Real Murcia. / Prensa Real Murcia

«A nivel de trabajo no cambia absolutamente nada. Estoy contento por la confirmación y agradezco la confianza. Hay que trabajar al cien por cien cada semana para ayudar a cada jugador a alcanzar un máximo de nivel lo más alto posible. El objetivo es ganar todos los partidos, sobre la responsabilidad, yo me lo tomo igual cuando estaba de interino que ahora que estoy confirmado. Independientemente de la situación uno tiene que darlo todo», afirmó ayer Colunga en la previa del encuentro.

Un partido para que el Colunga volverá a contar con el hándicap de las ausencias, ya que no ha conseguido vaciar la enfermería esta semana. Así pues, todo apunta a que el entrenador grana repetirá el once de la pasada jornada ante el Teruel, donde apostó por una defensa de tres, con Sekou, Héctor Pérez y Andrés López Carmona, ante la baja por lesión de Alberto González.

Una convocatoria con presenca del filial

El Real Murcia no puede contar con ninguno de sus tres centrales, al estar lesionados-a Jaso no se le espera hasta inicios del nuevo año y Saveljich fue intervenido de su rodilla derecha el pasado jueves-, por lo que el asturiano puede verse obligado a repetir esta fórmula. No obstante, también viajan con el primer equipo los canteranos Jorge, Saba y Sylla junto al ya habitual Héctor Pérez.

El Antequera, por su parte, viene de empatar ante el Sevilla Atlético (1-1) y acumula cuatro jornadas sin ganar, lo que hace que presente un punto menos (13) que el Real Murcia hasta ahora en la clasificación del grupo II de la Primera Federación.