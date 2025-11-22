Bádminton
El Puertas Padilla Cartagena, líder invicto en División de Honor
El equipo cartagenero, que firma un pleno en las tres primeras jornadas, derrota al Ibiza en casa
El Puertas Padilla Cartagena se estrena esta temporada en la División de Honor de clubes de bádminton, la máxima categoría nacional. Y después de tres jornadas en el grupo B de la competición, el conjunto cartagenero es el líder invicto. El último triunfo lo sumó ante el Ibiza por 6-1. Pese a la que la pareja formada por Rodrigo Sanjurjo y Elena Lorenzo, perdido el partido de dobles mixtos, los triunfos de los dúos formados por Lorenzo y Nerea Ivorra, y Sanjurjo y Jaume Pérez, le dieron la vuelta al marcador, que quedó sentenciado en individuales con las victorias de Ivorra, Nadeem Dalvi, Wei Xu y Kim Bruun. En la clasificación está empatado a puntos con el Pontevedra, que ha disputado un partido más, mientras que tercero es el Huesca La Magia.
