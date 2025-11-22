El Puertas Padilla Cartagena, líder invicto en División de Honor

El Puertas Padilla Cartagena se estrena esta temporada en la División de Honor de clubes de bádminton, la máxima categoría nacional. Y después de tres jornadas en el grupo B de la competición, el conjunto cartagenero es el líder invicto. El último triunfo lo sumó ante el Ibiza por 6-1. Pese a la que la pareja formada por Rodrigo Sanjurjo y Elena Lorenzo, perdido el partido de dobles mixtos, los triunfos de los dúos formados por Lorenzo y Nerea Ivorra, y Sanjurjo y Jaume Pérez, le dieron la vuelta al marcador, que quedó sentenciado en individuales con las victorias de Ivorra, Nadeem Dalvi, Wei Xu y Kim Bruun. En la clasificación está empatado a puntos con el Pontevedra, que ha disputado un partido más, mientras que tercero es el Huesca La Magia.