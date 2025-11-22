Liga Endesa: Hiopos Lleida - UCAM Murcia, en directo

En directo: Hiopos Lleida - UCAM Murcia (18.00 horas, DAZN)

Primer cuarto

Ambos equipos marcaron el listo de intensidad defensiva bien alto en las primeras posesiones, pero al UCAM tan solo le bastaron tres minutos para marcar territorio. Y todo fue porque los universitarios jugaron a un ritmo marcado por un David DeJulius acertadísimo desde el triple y también en la dirección. Dos lanzaminetos exteriores convertidos por el base fueron su carta de presentación en el Barris Nord para, sesenta segundos después, romper el partido todo el UCAM Murcia al rebufo del norteamericano (2-8). El tercer triple de DeJulius vino acompañado de otros dos consecutivos de Dylan Ennis, o lo que es lo mismo, trece puntos de ventaja en un abrir y cerrar de ojos para los murcianos que obligó a pedir tiempo muerto al Hiopos Lleida (9-19). Surtió efecto la pausa para el conjunto catalán, que regresó a pista con un parcial de 6-2 que noqueó al UCAM con las rotaciones (15-21). Tuvo que encontrar de nuevo su sitio y estilo el cuadro de Sito Alonso con su segunda unidad en pista, y lo hizo con un tiro sobre la bocina de Cate y una canasta de Forrest tras regresar a un juego más estático, lo que permitió ampliar su renta gracias a su buena circulación de balón ante la defensa agresiva planteada por el Lleida. Los triples de Radebaugh y Hicks, siete para el para el equipo murciano en el primer cuarto, cerraron un primer cuarto brillante y cargado de acierto (18-31).