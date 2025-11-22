Jordan Davis debuta con un Caesa Cartagena obligado a ganar en Zamora

El Caesa Cartagena, con la gran novedad del escolta estadounidense Jordan Davis, fichado esta misma semana, tratará de poner fin hoy (20:15 horas, LaLiga+) a su pésima racha de resultados -cinco derrotas seguidas en Primera FEB- en el pabellón Ángel Nieto de Zamora, el mismo escenario donde logró el ascenso hace dos temporadas.

Los cartageneros, que solo han sumado dos triunfos, visitan a un rival que cuenta ya con cuatro y que enla pasada jornada derrotó al Inveready Gipuzkoa. Con la llegada de Jordan Davis, que jugó en ACB en Manresa, UCAM Murcia CB y Río Breogán, deben empezar a remontar el vuelo los de Félix Alonso: «Debemos competir mucho mejor y durante más minutos para luchar por una victoria que necesitamos antes del parón y llegar a él en mejor predisposición y menos aprietos», señaló el técnico, quien vivió una etapa en Zamora en sus inicios, hace veinticinco años, donde tuvo como jugador a Saulo Hernández, quien hoy se sentará en el banquillo rival. «Es un equipo que está haciendo un gran año, sacando partidos fuera de casa muy complicados y en situaciones adversas al tener muchas bajas. Juega con un ritmo alto, es el conjunto que más posesiones tiene en la Liga y eso le hace aún más peligroso».

Félix Alonso, en un entrenamiento con el Caesa Cartagena / Caesa Cartagena

«Ellos se desenvuelven con una exigencia física que no permite desconectar en ningún momento y debemos evitar tener tantas pérdidas», añadió el preparador cartagenerista ante el choque de esta tarde.