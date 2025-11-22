Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Jordan Davis debuta con un Caesa Cartagena obligado a ganar en Zamora

El equipo cartagenero, que acumula cinco derrotas consecutivas en Primera FEB, juega el último partido antes del parón por las Ventanas FIBA

Jordan Davis, en el reconocimiento médico con el Caesa Cartagena

El Caesa Cartagena, con la gran novedad del escolta estadounidense Jordan Davis, fichado esta misma semana, tratará de poner fin hoy (20:15 horas, LaLiga+) a su pésima racha de resultados -cinco derrotas seguidas en Primera FEB- en el pabellón Ángel Nieto de Zamora, el mismo escenario donde logró el ascenso hace dos temporadas.

Los cartageneros, que solo han sumado dos triunfos, visitan a un rival que cuenta ya con cuatro y que enla pasada jornada derrotó al Inveready Gipuzkoa. Con la llegada de Jordan Davis, que jugó en ACB en Manresa, UCAM Murcia CB y Río Breogán, deben empezar a remontar el vuelo los de Félix Alonso: «Debemos competir mucho mejor y durante más minutos para luchar por una victoria que necesitamos antes del parón y llegar a él en mejor predisposición y menos aprietos», señaló el técnico, quien vivió una etapa en Zamora en sus inicios, hace veinticinco años, donde tuvo como jugador a Saulo Hernández, quien hoy se sentará en el banquillo rival. «Es un equipo que está haciendo un gran año, sacando partidos fuera de casa muy complicados y en situaciones adversas al tener muchas bajas. Juega con un ritmo alto, es el conjunto que más posesiones tiene en la Liga y eso le hace aún más peligroso».

Félix Alonso, en su primer entrenamiento con el Caesa Cartagena

«Ellos se desenvuelven con una exigencia física que no permite desconectar en ningún momento y debemos evitar tener tantas pérdidas», añadió el preparador cartagenerista ante el choque de esta tarde.

