La grada, protagonista indiscutible del FC Cartagena-Eldense

El FC Cartagena recibe mañana al Eldense (18.15 horas, La Liga Plus), pero el foco del encuentro se ha desplazado claramente del césped a la grada. Lo que ocurra durante los 90 minutos de juego queda en segundo plano frente a la creciente inquietud de una afición que ha decidido dar un paso al frente para mostrar su rechazo a una directiva que continúa sin cerrar la venta del club. Las dudas sobre el futuro del proyecto albinegro se multiplican a medida que pasan los días sin avances en una operación que, en teoría, debía resolverse en cuestión de horas. El club sigue atrapado entre deudas con las administraciones, riesgo de embargos y una compraventa que no avanza. En ese escenario, la masa social ve en la venta a Alejandro Arribas la única salida viable. Así lo expresó recientemente en una entrevista este medio, el presidente de la Federación de Peñas, Eduardo Noguera, reflejando el sentir general: cualquier alternativa que no implique un relevo en la propiedad supone prolongar una agonía que amenaza la supervivencia misma del FC Cartagena.

Manifestación desde la Plaza de España

Para defender los intereses de los aficionados, la Federación de Peñas ha puesto en marcha un plan de acción que busca elevar la presión institucional. Entre las medidas adoptadas figura la solicitud urgente de una reunión con la alcaldesa y la petición de que abonados representen al club en el palco, ambas aún sin respuesta. También está la presencia en el Pleno municipal del 27 de noviembre si la venta no se ha materializado. A ello se suman los escritos previstos a la RFEF, a la Comunidad Autónoma y el seguimiento del envío ya realizado al CSD. Todo ello sin gestos estridentes, pero con la determinación de que las administraciones perciban la magnitud del problema y la creciente desesperación de la grada. La afición convive con una mezcla de preocupación y firmeza: el tiempo se agota y el escenario sin venta se considera letal. Para el cartagenerismo, la única solución es la entrada del proyecto de Arribas; cualquier paso atrás supondría la muerte del club, mientras que la continuidad de Duino Inversiones abocaría a un vacío de poder, a un concurso de acreedores y, posiblemente, a la desaparición.

El protagonismo de la jornada estará este domingo en las calles. La manifestación convocada por la Federación de Peñas partirá a las 16:30 horas desde la Plaza de España y concluirá en la explanada del Cartagonova, antes de que la afición acceda al estadio para apoyar al equipo. Los seguidores albinegros insisten en separar la figura de la directiva de la de la plantilla y el cuerpo técnico, también atrapados en la incertidumbre, tal y como reconoció Edgar Alcañiz esta semana en Onda Regional. Los cerca de 5.000 espectadores que se esperan animarán al equipo, aunque inevitablemente estarán pendientes de un palco que, salvo presencia institucional, volverá a estar vacío. A 24 horas del duelo entre dos aspirantes al ascenso, el interés deportivo ha quedado relegado: la atención se centra en el respaldo que tendrá la manifestación, en la respuesta del Ayuntamiento y en si las negociaciones entre Alejandro Arribas y Duino Inversiones continúan o se rompen definitivamente.

La situación institucional del club se mantuvo estable desde julio hasta hace apenas tres semanas, en una transición aparentemente ordenada en la que Arribas y Víctor Alonso convivían con Paco Belmonte y su directiva. Todo parecía encaminado hacia un relevo tranquilo, hasta que el sábado 1 de noviembre el propio Arribas confirmó que Duino Inversiones, en la práctica para todo el mundo, Felipe Moreno, había introducido cláusulas inaceptables para la nueva propiedad. El golpe fue inmediato y también afectó al equipo, que horas después caía ante el Villarreal B. Desde entonces, solo tres puntos de nueve posibles y la sensación de que la situación extradeportiva pesa cada vez más sobre una plantilla que afronta el partido de mañana en un contexto muy lejos del ideal para competir.

Nuevo horario

El FC Cartagena ya conoce el horario de un nuevo compromiso a domicilio. La Liga ha confirmado que el duelo correspondiente a la 16ª jornada, que enfrentará a los albinegros con el Nàstic de Tarragona, se disputará el domingo 14 de diciembre a las 18:15 horas en el Nou Estadi Costa Daurada.