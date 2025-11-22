Fútbol sala
España debuta en el primer Mundial femenino sin Mayte Mateo
La cartagenera se queda fuera de la selección española por una fractura de tabique nasal
Una fractura del tabique nasal a solo dos días del inicio del primer Campeonato del Mundo femenino de fútbol sala, ha dejado a la cartagenera Mayte Mateo, cierre del STV Roldán con 63 partidos como internacional, fuera de una selección española que debuta hoy ante Tailandia (12:30 horas, Teledeporte). A última hora, también fue baja la jugadora del La Boca Te Lía Alcantarilla Peque. Por tal motivo, han entrado en el equipo otra jugadora del club de Roldán, la ala cierre malagueña Cecilia Zarzuela, que no podrá jugar aún hoy por estar de viaje desde España, así como Laura Sánchez, del Arriva Alcorcón.
Quien sí que disputará el Mundial será la muleña Noelia Montoro, que esta temporada milita en el Poio Pescamar y quien ya ha sido en dos ocasiones campeona de Europa con la selección.
Estreno ante Tailandia
España, que parte como una de las favoritas para hacerse con el título, debuta hoy en Filipinas contra Tailandia. El próximo martes, a las 13:30 horas, se enfrentará a Colombia, mientras que el viernes cerrará la fase de grupos ante Canadá, también en el mismo horario.
El lunes 1 de diciembre comenzarán las eliminatorias de cuartos de final, mientras que las semifinales, donde España se podría cruzar con la otra gran favorita, Brasil, se jugarán el viernes 5 de diciembre. La final será el domingo 7 de diciembre.
