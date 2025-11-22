Aviso de Xabi Alonso: "Los goles no solo dependen de Kylian"

El técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, compareció en la previa del partido que le medirá este domingo (21:00 horas) al Elche. Un partido que arranca un tramo de ocho partidos, con cinco fuera del Bernabéu, en los que el tolosarra se juega la credibilidad de su proyecto, que está puesto en duda tras los últimos malos resultados del equipo blanco.

El vasco comenzó hablando de cómo está viviendo esta irregularidad: "Todo sigue igual. Hay todo tipo de momentos y estamos con ganas de mirar hacia adelante. Tenemos partidos importantes en Liga y Champions. La energía es buena y necesitamos a todos. Sabemos donde estamos y sabemos la exigencia del Madrid. Lo llevamos con normalidad y la exigencia propia que nos imponemos. No hay que darle más peso".

Bache de resultados y físico

El equipo ha entrado en un bache futbolístico que coincide con un bajón de los futbolistas. Algo de lo que también habló el técnico: "No relaciono el momento futbolístico al físico. Hacemos una preparación y ahora entraremos en una fase exigente. Hay muchos partidos en pocos días y que todos se sientan preparados para jugar. Hay que convivir con las lesiones".

Xabi también se refirió a la gestión del vestuario y cómo trabaja la propuesta futbolística: "Las dos son importantes por el entorno en el que estamos. Hay que estar fuertes mentalmente y equilibrados para poder competir. Y también no ser exagerados en el pesimismo ni en el optimismo". Y habló de la falta de goles de un Kylian Mbappé que en los dos últimos encuentros (Liverpool y Vallecas) ni siquiera ha disparado a puerta. "Lo analizamos y no conseguimos marcar. No solo depende de Kylian, son cosas del equipo. Tenemos que buscar alternativas", advirtió enviando un aviso al resto del vestuario, que en este inicio de temporada está viviendo de la producción goleadora del francés.

Físicamente el equipo cuenta con algunas bajas, pero Alonso no le da importancia: "Todo el que está disponible y está en forma, tiene las mismas posibilidades. Durante estas semanas necesitamos a todos y todos van a poder jugar y a tener su momento. Necesitamos estar frescos y que se sientan partícipes". Y se refirió a la posible entrada de Trent Alexander-Arnold: "Se ha puesto a punto aunque Fede también puede jugar ahí. Teniendo a Trent en buen estado de forma se nos abren más opciones".

Por último se refirió a la circunstancia de jugar cuatro partidos seguidos fuera no le supone un contratiempo al técnico que afirma que "no afecta. Es lo que hay. Hay que prepararlo y no podemos cambiarlo. Sabemos los condicionantes de jugar fuera de casa. Juegas con un ambiente en contra pero el juego es el mismo. Lo hemos trabajado varias horas con ellos. Nos hemos preparado futbolísticamente y mentalmente sabiendo lo qué vamos a necesitar y mañana es el momento de demostrarlo".