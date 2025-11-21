Sito Alonso: "No influye ganar o perder antes del parón, pero prefiero irme con una victoria"

El UCAM Murcia CB tiene este sábado el último partido antes del parón de la competición de baloncesto por las Ventanas FIBA. Después de sufrir la semana pasada la primera derrota en casa frente al Río Breogán, buscará sumar la sexta victoria de la temporada frente a un Hiopos Lleida que solo ha perdido un encuentro en casa. Para el entrenador universitario, "no influye ganar o perder para irte al parón por las ventanas FIBA, pero si me preguntas a mí, prefiero irme ganando", ha señalado en rueda de prensa un técnico que la próxima semana debutará como seleccionador de Letonia.

"El Barris Nord es uno de los campos más complicados para cualquier equipo visitante", afirma Sito Alonso sobre el duelo ante los ilerdenses

Del partido de este sábado, el madrileño ha apuntado que el pabellón Barris Nord "es uno de los campos más complicados para cualquier visitante. Pero lo más importante para mí es dejarles claro que Hiopos Lleida, en el segundo año en la Liga Endesa, ha hecho un equipo con un nivel muy experto. La contratación de los bases o de jugadores como Ejim y Surna es una declaración de intenciones. Es un equipo muy complicado, especialmente en su casa", ha dicho, para añadir a nivel táctico que "nos parecemos en muchas cosas los dos equipos. Ellos cuentan con muchas alternativas defensivas y le da muchísima intensidad al juego en los primeros segundos", hechos por los que considera que "tenemos que centrarnos por la situación en la que estamos, en que ahora hay un parón y muchas veces las mentes se dispersan. Tenemos que estar muy focalizados en lo que tenemos que hacer allí para poder competir. La intensidad, muchas veces, te defiende del no acierto, pero a veces te da acierto también. A veces te da acierto esa intensidad porque no piensas mucho a la hora de tirar, porque ejecutas con más intensidad, valga la redundancia, cada una de las acciones", ha añadido.

Las mejores imágenes de la victoria del UCAM en la FIBA Europe Cup / Israel Sánchez

"Si vas al Barris Nord con un estado físico medio en cuanto a las cosas que haces, pues entonces no tienes muchas opciones de competir, no de ganar, de competir contra ellos", ha puntualizado.

Tras el exigente calendario reciente, el UCAM Murcia llega al duelo con varios jugadores recuperando energías. “El miércoles pudimos dar descanso a Radebaugh, Sant-Roos, Sander y Cacok; y los demás no acumularon gran carga de minutos. Hemos tenido dos días para preparar el partido, pero yo los veo bien”.