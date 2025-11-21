Real Murcia: Nuevo Plan de Reestructuración y Junta Extraordinaria el 2 de diciembre

La nulidad a la ampliación de capital del Real Murcia en 2018 por parte del Tribunal Supremo ha situado a la entidad grana en un nuevo escenario. Concretamente en una casilla que ya conocía, puesto que volverá a partir de cero en lo que respecta a su Plan de Reestauración de la deuda.

Para ello, el Consejo de Administración ya ha movido ficha, al presentar un nuevo Plan después de que todos los que adquirieron acciones hace siete años pasen ahora de ser de accionistas a acreedores. Sin embargo, todavía no podrá presentarlo.

Y es que, como ya publicó este diario, al Real Murcia se le ha pasado el plazo de tres meses para presentar su nuevo Plan, al dar por hecho que el mes de agosto no era computable cuando sí lo era, por lo que ahora, después de hacerlo público, deberá informar al Mercantil de este nuevo movimiento y presentarlo en unas semanas.

En este nuevo Plan, la institución murcianista incluye quitas de 85% a los acreedores, pagándoles en un plazo de diez años, también expresa que se mantiene el acuerdo con la Liga de Fútbol Profesional, aquel que firmó el pasado junio, y que volverá a reducir su capital a cero, convocando entonces una Junta de Accionistas Extraordinaria el próximo 2 de diciembre, un día antes de la eliminatoria de Copa del Rey ante el Cádiz, para aprobar este nuevo Plan, como ya ocurrió con el anterior y que no prosperó.

No obstante, se da la circunstancia de que ahora no podrán acudir a esta ampliación los accionistas de 2018, al estar anulada tras la sentencia del Supremo. Una vez presentado el nuevo Plan de Reestructuración será la jueza del Juzgado de lo Mercantil quien lo homologue. A partir de ahí, los acreedores que no estén de acuerdo podrán impugnarlo de nuevo en la Audiencia.