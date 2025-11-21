Real Murcia: Felipe Moreno mira a casa

¿Para qué tocar algo que funciona? Eso es lo ha debido pensar Felipe Moreno durante los últimos días. Después de acumular decepciones y sinsabores buscando fuera piezas que puedan darle el salto cualitativo que el Real Murcia anda buscando desde hace varios años, el presidente del consejo de administración murcianista ha optado por mirar a casa. Quizá la solución del Real Murcia esté dentro, y por eso va a apostar la entidad, al menos lo que queda de curso, tras confirmar a Adrián Colunga como entrenador del primer equipo.

Aseguraba el empresario cordobés que se iba a tomar un periodo de reflexión tras las salidas del ya exentrenador Joseba Etxeberria y Asier Goiria, director deportivo. Sin referentes en la parcela deportiva, todavía no ha desvelado los planes que se van a llevar a cabo con su volantazo en plena temporada debido a los malos resultados. Un movimiento casi obligado, y que lleva al Real Murcia a plantarse de nuevo a conformar un modelo que se asemeje más al de una comisión deportiva. Algo a lo que deberá de dar forma a partir de ahora de cara al mercado de invierno, donde el conjunto grana tiene que reforzarse sin miramientos, especialmente en la parcela defensiva al no tener sin problemas físicos a ninguno de los tres centrales naturales de su plantilla.

Sin embargo, mientras que eso ocurre, Felipe Moreno ha optado por no tocar nada. La decisión del cordobés es la de no alterar nada que funcione para no crear más problemas de los ya existentes, por lo que ayer confirmó a Adrián Colunga como jefe del banquillo grana. Un banquillo en el que ahora estará más arropado, al contar con gente plena de su confianza al añadir a Rafa López como segundo entrenador y Santos Valero como preparador físico.

Felipe Moreno junto a Adrián Colunga, entrenador del Real Murcia. / Prensa Real Murcia

«Rafa López será el segundo entrenador. Como técnico cuenta con experiencia en el Real Ávila también como segundo entrenador. Exjugador de fútbol donde militó en equipos como el Real Valladolid, Getafe o Eibar. Por su parte, Santos Valero, con 15 años de experiencia en el Real Murcia, se incorpora al primer equipo como preparador físico. Esta temporada estaba junto a Adrián Colunga en el Imperial y previamente ha formado parte de equipos de la Cantera Grana como el Juvenil A de División de Honor, entre otros», expresó el Real Murcia en su comunicado.

Felipe Moreno en la última Junta de Accionistas. / Juan Carlos Caval

Y es que Adrián Colunga todavía no sabe lo que es perder a los mandos del Real Murcia. Su bagaje es de dos victorias -Betis Deportivo y Nástic de Tarragona- y un empate, frente al Teruel, en la tercera categoría. Mientras que su estreno fue ante el Antequera en Copa del Rey, un partido que se resolvió en los penaltis tras el 1-1 al término del tiempo reglamentario y que permite ahora recibir al Cádiz, de Segunda División, en la siguiente ronda del torneo del KO el próximo 3 de diciembre a las 20.00 horas.

De hecho, la próxima parada volverá a ser mañana ante el Antequera (14.00 horas, Movistar). Aunque en esta ocasión en el campeonato doméstico. Será la segunda salida del Real Murcia con Colunga a la cabeza, tras la victoria ante el Betis Deportivo, donde los granas buscarán un triunfo que le podría dar mucho más oxígeno y asentarse en la zona media de la tabla después de haber caído hasta el último puesto hace apenas unas semanas.

Larrosa, al Imperial

El ‘ascenso’ de Adrián Colunga al primer equipo supone un efecto dominó en los banquillos de las categorías inferiores del Real Murcia. Debido a esto, José David Larrosa Martínez tomará a partir de ahora las riendas del Real Murcia Imperial al promocionar desde el Juvenil A de División de Honor, mientras que Sergio Campos ocupará su lugar en el Juvenil. Campos es un técnico joven, pero que cuenta con mucha trayectoria como entrenador de fútbol. Sus primeros pasos los dio en Albacete y en su tierra, Jumilla.