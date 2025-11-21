Murcia brilla en el Nacional de Autonomías y la Liga Iberdrola

La Federación de Luchas Olímpicas y Disciplinas Asociadas de la Región de Murcia firmó una de sus mejores actuaciones de los últimos años en los I Juegos Nacionales de Combate, celebrados en La Nucía (Alicante), que incluyó el Nacional por Autonomías y la Fase Final de la Liga Iberdrola de femenina. En el primero, la selección murciana se colgó el bronce: «Este resultado refleja años de esfuerzo y un trabajo coordinado entre clubes, técnicos y deportistas», declaró el presidente de la federación murciana, Jose María López. Cristian García y Brithany Luzuriaga encabezaron el equipo regional.

A su vez, en la competición llegó el triunfo de la Federación Murciana en la clasificación por autonomías de la Liga Iberdrola, además del primer puesto por clubes del equipo La Palestra. Un doble éxito que confirma el crecimiento de la lucha femenina en la Región. «Este es el resultado de muchas jornadas de trabajo, de crecer en un entorno competitivo y de creer en las posibilidades de nuestras deportistas», señaló Carla Lera. El formato de la competición -un torneo nórdico que enfrentó a las mejores luchadoras del país sobre un solo tapiz- puso a prueba tanto la preparación física como la fortaleza mental de las deportistas. Las luchadoras murcianas subieron al podio en varias categorías, destacando el oro de la sanjaviereña en 76 kilos, y las platas de Cecilia García (62) y Encarni Méndez (53). Además de sus medallas, estas actuaciones aportaron puntos decisivos para lograr la victoria por federaciones.

Este buen resultado se suma a la creciente participación en programas de base y formación impulsados por la Federación Murciana, que en los últimos años ha incrementado tanto la presencia femenina como el número de clubes afiliados. “El objetivo es seguir construyendo una estructura fuerte desde las categorías escolares hasta la élite, resalta López.