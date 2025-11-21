Manuel Vela pone el broche en el Everest

Manuel Vela Monserrate (Murcia, 29 de junio de 1993) es un economista Licenciado en Business-Finance afincado en Madrid que en 2021 completó su primera gran aventura, la Maratón des Sables, una prueba por etapas donde las temperaturas superan los 50 grados. Hace un año se lanzó a realizar otra de las pruebas más duras del planeta, la Costa Challenge de Costa Rica, donde acabó noveno. Y en 2025 ha completado el tridente de las ultramaratones más exigentes del planeta en la Everest Trail Race, una carrera por etapas de 200 kilómetros con un desnivel acumulado de 25.000 metros y donde todo el recorrido transcurre a unos 3.000 metros altitud. «Una salvajada, ya no solo por el terreno, sino por la altitud», dice el murciano que, además de concluir esta ultratrail, que ya es un reto para cualquier humano, logrado hacerlo en el podio con la tercera posición. Toda una proeza.

La carrera por etapas ha tenido un recorrido 200 kilómetros con un desnivel acumulado de 25.000 metros

Vela no es deportista profesional ni lo pretende. Su ocupación son los números, las finanzas, un terreno donde cuenta con prestigio ganado a base de esfuerzo. Pero su pasión es correr, aunque antes de adentrarse en el mundo de las carreras, jugó el fútbol y al rugby. Después, durante su formación académica, tuvo que aparcar el deporte, pero ese gusanillo estaba en sus venas, sobre todo porque su familia se lo inculcó. Su padre, que era paracaidista del Ejército del Aire, también le inoculó el veneno de los grandes retos, de esos que están reservados solo a cuerpos y mentes con una fortaleza fuera de lo común.

Sables y Costa Challenge se convirtieron en un excelente entrenamiento para la Everest Trail Race, donde los corredores experimentan el mar de altura, sufren mareos y la sensación de fatiga es continua por correr a 3.000 metros de altitud. «Esta carrera es mucho más compleja que cualquier otra y la más dura que he hecho», explica Vela, quien aún se encuentra en Nepal esperando a su regreso a España. Dormir en tienda de campaña a diez grados bajo cero con el abrigo dentro del saco, y despertar con la lona totalmente congelada, no es un escenario ideal para poder descansar y recuperar el cuerpo después de un esfuerzo mayúsculo. «La recuperación en estas condiciones no es la mejor, pero la organización hace todo lo posible para que estemos bien», explica.

Un tercer puesto que le sabe a gloria

Si cruzar la meta el último día ya es un triunfo, acabar en el podio con el elenco de participantes que ha tenido la prueba «es algo que nunca hubiese imaginado en mi vida, aunque es cierto que mi nivel ha mejorado en los últimos años», dice Vela, quien añade que «los favoritos, por supuesto, eran los nepalís, y por la parte europea, Abel Carretero, un corredor de ultramaratones que ha disputado el Mundial con la selección española. Los veía muy lejos, inalcanzables mí, pero la verdad es que la primera etapa fue muy rápida y ya sentí esa falta de oxígeno por la altitud, pero me dio la impresión de que lo podía llevar mejor que otros atletas por mi preparación. Saqué bastante tiempo a varios de los favoritos y me mantuve bastante constante, realizando una carrera my inteligente y manteniendo la distancia para acabar en ese tercer puesto que nunca pensé que podía alcanzar», comenta.

Vela, por la experiencia adquirida, considera que «no todo el mundo puede hacer esta carrera porque hay momentos donde te falta el oxígeno y cruzas paredes verticales peligrosas. No se la recomiendo a todo el mundo salvo a corredores experimentados. Para mí ha sido un sueño cumplido en realidad donde pero el trabajo y la constancia se han notado», termina diciendo. n