Juanjo, Silvia Lloris, Aldeguer, Ennis y Quiles, entre los premiados en la Gala del Deporte Murcia 1200

El ayuntamiento de Murcia celebrará el próximo 25 de noviembre, a las ocho de la tarde, la Gala del Deporte Murcia 1200, un evento que reunirá en el Palacio de los Deportes a deportistas, clubes, escuelas y entidades que han dejado huella en la historia deportiva del municipio. La cita rendirá homenaje tanto a las figuras legendarias como a quienes hoy proyectan el nombre de Murcia a nivel nacional e internacional, así como a las jóvenes promesas que representan su porvenir.

La gala reconocerá a referentes del deporte murciano a través de diferentes categorías que ponen en valor trayectoria, presente y futuro:

Premio Leyenda del Deporte: Juan José Angosto Hernández ‘Juanjo’, histórico guardameta y uno de los grandes emblemas de ElPozo Murcia Costa Cálida, referente indiscutible del fútbol sala nacional e internacional; e Inmaculada Torres, exjugadora de voleibol y primera deportista murciana en participar en unos Juegos Olímpicos.

Presente en el Deporte: Silvia Lloris, futbolista de Primera División del Atlético de Madrid y una de las jugadoras murcianas de mayor proyección; y Dylan Howell Ennis, jugador del UCAM Murcia CB, pieza clave en la mejor etapa competitiva del club en la Liga Endesa y Europa.

Nuestro Futuro en el Deporte: Fermín Aldeguer, piloto murciano que continúa destacando en el motociclismo internacional; África Pereñíguez, campeona de España cadete de taekwondo y referente del talento base; y Máximo Martínez Quiles, piloto del Mundial de Moto3 con el CFMoto Gaviota Aspar Team y una de las grandes promesas españolas del motor.

Deporte Escolar: C.E.I.P. Juan XXIII, por su modelo de fomento de la actividad física, la participación y los valores deportivos en edad escolar.

Unión por el Deporte: Astrapace, por su labor ejemplar en la promoción de la inclusión, la igualdad de oportunidades y la cohesión social a través del deporte adaptado.

El concejal de Deportes, Miguel Ángel Noguera, ha señalado que esta gala “es un reconocimiento colectivo a quienes han llevado el nombre de Murcia a lo más alto, a quienes siguen haciéndolo cada día y a quienes lo harán en el futuro. Nuestro deporte late con fuerza y es un reflejo de la identidad de esta ciudad”.

La Gala del Deporte Murcia 1200 forma parte del amplio programa conmemorativo impulsado por el ayuntamiento con motivo del aniversario la fundación de Murcia, una efeméride histórica que está siendo acompañada por proyectos de recuperación del patrimonio, iniciativas culturales y una agenda de eventos destinados a conectar pasado, presente y futuro de la ciudad.

El acto ofrecerá “un recorrido emocional y narrativo por los grandes hitos deportivos que han marcado a generaciones de murcianos. La puesta en escena combinará recursos audiovisuales, testimonios y momentos destacados que subrayan la relación entre historia, identidad y deporte, una conexión presente en el ADN de la ciudad desde hace siglos”, dice el Consistorio en nota de prensa.

La Gala del Deporte Murcia 1200 cuenta con el patrocinio de Inversus, que se incorpora como socio estratégico en una edición especialmente relevante para el municipio. Su apoyo permitirá reforzar la calidad de la producción, la puesta en escena y la dimensión social del evento.

En paralelo, el Palacio de los Deportes continúa avanzando en su proceso de modernización integral, con actuaciones ya ejecutadas en accesibilidad, equipamiento técnico, iluminación y eficiencia energética, consolidando al recinto como un referente para la organización de competiciones de alto nivel, espectáculos y eventos de ciudad.