Javi Rey confía en recuperar la mejor versión del Cartagena ante el Eldense

El entrenador del FC Cartagena, Javi Rey, analizó este viernes el duelo del domingo ante el Eldense (18.15 h, Cartagonova), un choque que definió como “un partidazo” entre dos equipos que atraviesan un gran momento de forma. El técnico repasó la semana tras la derrota frente al Europa, valoró el nivel del rival y reivindicó la identidad del Efesé como clave para lograr la victoria.

Javi Rey aseguró que el vestuario regresó “fastidiado” de Barcelona pero que el grupo pasó página de inmediato: “Dimos lunes y martes libre por el viaje tan largo. Desde el miércoles, borrar el Europa y pensar en el Eldense”, explicó.

El técnico albinegro destacó la mejoría del conjunto alicantino desde la llegada de Claudio Barragán, que suma cuatro partidos de liga sin perder: “Juegan muy bien al fútbol, tienen jugadores de mucho nivel y fichajes de Segunda. Me atrevo a decir que es el equipo más en forma de la categoría”. Preguntado por los malos números del Eldense lejos de Elda, el preparador gallego relativizó el dato: “Fuera de casa tenemos problemas todos, también el Cartagena. Aun así, será un partido muy igualado. Ellos intentarán tener la posesión porque es su modelo”.

Del Cartagena espera volver a ser el equipo del Cartagonova: “Queremos llevar la iniciativa, ser valientes, tener posesiones largas y quitarle el balón al Eldense, que sufre sin él. No me preocupa el rival, me preocupa mi equipo”.

Javi Rey valoró como “positivos por sensaciones” los dos partidos recientes fuera de casa: “En Sanlúcar competimos muy bien y remontamos. En Europa aguantamos hasta el 60 y cuando mejor estábamos llegó su gol. El equipo dio un paso adelante como visitante”.

Javi Rey se desgañita en la banda del Nou Sardenya. | LOF / LOF

El técnico subrayó la importancia del retorno al estadio albinegro tras el 0-2 ante el Villarreal B: “Necesitamos volver a jugar delante de nuestra gente y regalarle un gran partido. En un duelo tan igualado, el factor afición puede ser determinante”.

Javi Rey descartó cualquier referencia al Trofeo Carabela de Plata: “Nada que ver. Este Eldense es otro equipo. En los cuatro partidos con Claudio fue superior y mereció ganar todos”. El entrenador cartagenerista espera un encuentro por el control del balón: “Será un muy buen partido. Quien imponga su estilo tendrá mucho ganado. Cuando no tengamos la pelota, debemos sufrir juntos y minimizar sus puntos fuertes”.

Solo Fran Vélez y Marco Carrascal serán baja por lesión. Sobre las ausencias por sanción de Iván Martínez y Kevin Sánchez, Rey fue tajante: “Nunca me voy a quejar de bajas. Saldré con un once competitivo y un banquillo de garantías”. El técnico explicó, además, que el extremo acudió a hablar con él tras la roja en Barcelona: “Kevin se dio cuenta del error y vino a disculparse. Es un gesto de madurez en un chico de 20 años. No le va a volver a pasar”.