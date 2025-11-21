Liga Femenina
El Hozono Jairis, con la baja de Cherry para ocho días con tres partidos
Ensino Lugo, Lublin y Perfumerías Avenida, los rivales del conjunto de Bernat Canut
Después del parón por las Ventanas FIBA, el Hozono Global Jairis regresa a la competición para afrontar ocho días intensos donde tiene dos partidos de Liga Femenina Endesa exigentes y una visita a Polonia en la EuroCup Women donde estará en juego el primer puesto del grupo al final de la ronda de grupos.
Bernat Canut, que aún no podrá contar con la francesa Kendra Cherry, que sigue en proceso de recuperación de una lesión que le tiene ya apartada de las canchas un mes, cuenta con el resto de su plantilla para visitar este domingo (12:30 horas) al Durán Maquinaria Ensino de Lugo, un rival en racha que ha ganado sus últimos cinco partidos de forma consecutiva. Solo perdió el conjunto lucense en la primera jornada contra el Casademont Zaragoza, para después superar a Estepona, Leganés, Lointek Gernika, Perfumerías Avenida y Spar Gran Canaria. La pívot Lydia Goimi, que cumple su cuarta temporada en el club, es la líder anotadora con 17,3 puntos, pero también deberá estar atento el conjunto de Alcantarilla a la escolta Alicia Flórez, la alero Jessica Fequiere y la ala pívot Imani Tate.
Después, el jueves 27, el Hozono Jairis jugará en Lublin (Polonia) contra el equipo de Laura Gil (18:00 horas) en la última jornada de la primera ronda de la Eurocup Women, mientras que el domingo 30 pasará por el pabellón Fausto Vicent el Perfumerías Avenida Salamanca (11:00, Teledeporte) en el reencuentro con la afición alcantarillera.
