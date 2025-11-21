El fútbol, en segundo plano en un FC Cartagena inmerso en su semana más tensa

El FC Cartagena afronta su próximo compromiso liguero en medio de la que ya puede considerarse la semana más convulsa de la temporada. Por primera vez en este curso, el clima que rodea al club recuerda a los momentos más delicados del año pasado: la atención ya no está en el césped, sino en los despachos.

La compra definitiva del club por parte de Alejandro Arribas y su equipo sigue sin concretarse y la operación, lejos de cerrarse, se ha enquistado. Las dudas en la parte vendedora han reactivado la incertidumbre y han devuelto al entorno albinegro a un escenario en el que lo deportivo queda completamente eclipsado por la inestabilidad institucional.

La sensación de estancamiento, unida a la proximidad de citas señaladas como el duelo de Copa del Rey ante el Valencia y el derbi regional frente al Real Murcia, además de las deudas que siguen pesando sobre la entidad, ha terminado por colmar la paciencia de la afición. Los seguidores han convocado una manifestación este domingo a las 16:30 en la Plaza de España, con recorrido hasta el Estadio Cartagonova, para exigir claridad y soluciones.

Manuel Sánchez Breis y Alejandro Arribas dialogan en el palco en un choque del inicio de liga. / Loyola Pérez

En este contexto, el partido del domingo (18:15 horas) frente al Eldense, un rival directo en la lucha por los puestos altos, está quedando relegado a un discreto segundo plano. Un encuentro de enorme importancia clasificatoria que, sin embargo, se está viendo ensombrecido por la gravedad y la urgencia de la situación institucional que atraviesa el Cartagena.

Mientras tanto, el domingo se presentará en la trimilenaria un Eldense que, en apenas un mes, ha pasado de mirar con preocupación la zona baja a llamar con fuerza a las puertas de la promoción en el Grupo 2 de Primera Federación. El giro de timón lleva la firma de Claudio Barragán, cuyo aterrizaje en el banquillo azulgrana ha supuesto un impulso inmediato: ocho puntos de doce posibles y, lo que es más importante, una identidad competitiva que ha devuelto la ilusión a la afición de Elda.

Desde la llegada del técnico valenciano, el Eldense ha logrado dos victorias de enorme mérito, ambas en el Nuevo Pepico Amat y en inferioridad numérica, frente al Algeciras (3-2) y al Hércules (2-0). A esos triunfos se suman dos empates de carácter ante Real Murcia (1-1) y Atlético Madrileño (1-1). Resultados que, más allá de la estadística, han reforzado la sensación de que el conjunto alicantino ha recuperado orden, intensidad y confianza.

La plantilla del FC Cartagena durante un entrenamiento en el Cartagonova esta semana. / FC Cartagena

El brillante triunfo ante el Hércules, acompañado por un ambiente de plena comunión entre grada y equipo, ha terminado de encender la llama en una ciudad que, de repente, vuelve a mirar hacia arriba. Tanto es así que el Eldense afronta la visita a Cartagena a solo un punto de la zona de promoción, precisamente marcada por el propio cuadro portuario. Un duelo directo en toda regla, con efecto doble: quien gane, no solo suma, sino que golpea a un rival directo.

El Cartagonova, además, no es un escenario que intimide al conjunto azulgrana. De hecho, en las dos últimas temporadas, cuando ambos militaban en LaLiga Hypermotion, el Eldense logró vencer en sus dos visitas al feudo albinegro. Un dato que el Cartagena no puede pasar por alto y que añade un matiz de alerta a un encuentro. Eso sí, en el último enfrentamiento, aunque fuera amistoso en el Carabela de Plata, el Cartagena goleó al cuadro alicantino hace tres meses.

El equipo de la trimilenaria necesita imponer su fútbol, condicionar el ritmo y evitar que el Eldense se sienta cómodo en un contexto que domina: el de los partidos cerrados, de ritmo controlado y golpes certeros.

“Tenemos ganas de reencontrarnos con nuestro fútbol”

El FC Cartagena encara la recta final de la semana con la mirada puesta en el decisivo duelo del domingo ante el Eldense, y el protagonista tras el entrenamiento de ayer fue Luismi Redondo. El centrocampista albinegro transmitió un mensaje de motivación y confianza, subrayando la importancia de volver a sentir el apoyo del Cartagonova tras un fin de semana especialmente duro para el vestuario.

«Tenemos ganas de volver a nuestro estadio”, reconoció Luismi nada más comenzar su comparecencia. «Después del fin de semana pasado, que fue duro, llegamos con muchas más ganas», añadió. El jugador albinegro no escondió la necesidad del equipo de reencontrarse con sus sensaciones y recuperar su identidad futbolística tras una exigente salida. «Venimos de una turné europea que nos ha alejado un poco de practicar nuestro fútbol. Ahora nos toca a nosotros en casa y esperamos sacar los tres puntos», dijo.

Preguntado por la igualdad del grupo y por cómo cambia la clasificación con dos buenos resultados, Luismi tiró de experiencia en Primera Federación. «Aquí ganas dos partidos y te pones arriba. Está todo muy volado. Fuera de casa cuesta un montón sumar, pero la competición es así: muy igualada», aseveró. El centrocampista también recordó el precedente más cercano ante el Eldense, el triunfo albinegro en el trofeo Carabela de Plata, un partido que dejó buenas sensaciones en el vestuario: «Fue un buen partido de todo el equipo. Ojalá podamos repetirlo. Sabemos que va a ser duro, pero ojalá podamos llevarnos los tres puntos», dijo.

Con el equipo dolido tras la última derrota pero convencido de su potencial, el mensaje de Luismi Redondo refleja el pulso del vestuario: el Cartagena quiere volver a ser el Cartagena, y el Cartagonova, una vez más, está llamado a ser el mejor aliado.