Diego Mira competirá en dos pruebas en el Europeo de piscina corta

Diego Mira Albaladejo (Santomera, 5 de septiembre de 2001) firmó en los últimos Campeonatos de España de piscina corta su mejor actuación en unos nacionales absolutos. El joven nadador santomerano, al margen de lograr la medalla de oro en los 400 metros estilos y de batir un histórico récord de la natación española, que estaba en poder de Alan Cabello desde 2009, también logró dos mínimas para los Europeos que se disputarán en Lublin a principios de diciembre.

Mira, que en la actualidad pertenece al Club Natación Sabadell y que antes pasó por el Fuensanta murciano, también subió al podio en los 200 metros espalda, donde solo fue capaz de batirlo uno de los mejores nadadores españoles del momento, Hugo González. Además, con un registro de 1:51.57 logró la mínima para el Campeonato de Europa, por lo que será en dos pruebas en las que participará con la selección española.

A esas dos medallas unió una tercera, el bronce en los 200 metros estilos con un registro de 1:56.14. Con 24 años de edad recién cumplidos, del 2 al 7 de diciembre luchará en Polonia por lograr su primera medalla internacional absoluta.