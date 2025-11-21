Colunga: "El objetivo del Real Murcia es ganar todos los partidos"

Adrián Colunga ya es entrenador del Real Murcia a todos los efectos. El asturiano ha pasado esta especie de periodo de prueba con nota, al enlazar dos victorias y un empate en el grupo II de Primera Federación, después del despido de Joseba Etxeberria y ahora ya cuenta con las llaves definitivas del conjunto grana.

Apenas unos dos días después de ascender desde el Imperial al primer equipo, el técnico sacó adelante el 'papelón' de la Copa del Rey, al eliminar al Antequera en penaltis en la Nueva Condomina, lo que le permitirá medirse al Cádiz el próximo 3 de diciembre en el mismo escenario, y ahora se volverá a cruzar mañana con el conjunto malagueño en el campeonato doméstico (14.00 horas, Movistar). "Es un partido complicado, contra un equipo fuerte físicamente y directo. No va a ser fácil, en la clasificación están ahí abajo y van a ir a muerte", explicó.

Un Adrián Colunga para el que nada va a cambiar lo de quitarse el cartel de interino tras ser confirmado en el cargo este pasado jueves para lo que resta de temporada. "A nivel de trabajo no cambia absolutamente nada. Estoy contento por la confirmación y agradezco la confianza. Hay que trabajar al cien por cien cada semana para ayudar a cada jugador a alcanzar un máximo de nivel lo más alto posible" y añadió que "el objetivo es ganar todos los partidos, sobre la responsabilidad, yo me lo tomo igual cuando estaba de interino que ahora que estoy confirmado. Independientemente de la situación uno tiene que darlo todo".

La enfermería no se vacía

Lo que es cierto es que Adrián Colunga volverá a contar con un nuevo hándicap, ya que la enfermería del conjunto grana continúa llena, lo que le dificultará a la hora de conformar el once y completar la convocatoria. "Las lesiones existen en el fútbol profesional, hay jugadores que van a dar el cien por cien y rendir igual o mejor que los lesionados. Tenemos una cantera fantástica y eso es lo que hay", expresó.

Defensa de tres

En este mismo sentido, el once inicial ante el Antequera se puede asemejar al del partido ante el Teruel, al no contar con ninguno de los tres centrales disponibles (Alberto González, Antxon Jaso y Esteban Saveljich). "A mí me gusta jugar con tres defensas, lo he hecho en muchos de mis equipos. Te permite acortar ese ancho, lo que implica también no jugar en la misma línea, ya no es cuestion de sistemas, es cuestión de comportamientos. Creíamos que podía ser bueno contra el Teruel jugar así, pero no me importa. Un día jugaremos con tres y otro día con dos", comentó sobre este asunto y añadió que "hay que ver que podemos mejorar. Lo importante como equipo es que crezcamos en todas las fases del juego, evolucionar hacia donde creemos que somos buenos e intentar que cada jugador dé el máximo, independientemente de los sistemas".