El Ciudad de Molina le coge el pulso a la Segunda FEB

Los principios nunca son sencillos para un novato. Y menos cuando cuentas con un presupuesto muy justo. Eso le ha pasado al Ciudad de Molina Basket, que después de perder los cinco primeros encuentros en Segunda FEB, alguno de ellos por marcadores abultados, ha encadenado una racha de dos victorias consecutivas que le han sacado de la última posición de la clasificación.

Después del brillante ascenso contra pronóstico que logró el conjunto de Molina de Segura el pasado verano, confeccionó una plantilla marcada por la austeridad económica. Ocho caras nuevas y cuatro renovaciones llevó a cabo el plantel que dirige Carles Miñana. Pero después de perder contra Amics Castelló, Sol Gironés, CB Zaragoza, Salou y Mataró, el conjunto murciano ha encadenado dos éxitos consecutivos, el primero fuera de casa ante un histórico, el Lobe Huesca, y el segundo ante su afición contra el Sant Antoni de Ibiza.

El sanjaviereño Carlos Colego, el base mallorquín Raúl Timoner, los murcianos Pablo Parra y Enrique Martínez-Quintanilla o el joven Marcos García, cedido por el Alicante, son los jugadores hasta el momento con más protagonismo en la anotación. Aún espera el equipo encontrar la mejor versión del pívot Goran Miladinovic y de Andrés Duval, entre otros, pero el Molina, que mañana sábado visita al Albacete, ya ha demostrado que tiene mimbres para competir en la tercera categoría del baloncesto español.