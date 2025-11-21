Una cancha inhóspita para el UCAM antes del parón

Desde el Barris Nord, el pabellón al norte de Lleida donde el UCAM Murcia juega mañana sábado (18:00 horas, DAZN) el último partido antes del parón por las Ventanas FIBA, parten muchas rutas senderistas para recorrer los montes que rodean la ciudad al pie de los Pirineos. Pero desde el estreno la temporada pasada del Hiopos Lleida en la ACB -la ciudad ya tuvo un equipo, el Lleida Básquet en la máxima categoría durante cuatro campañas-, muy pocos equipos han encontrado la ruta adecuada para asaltar la pista del equipo que dirige Gerard Encuentra, un joven técnico que está conduciendo con maestría al conjunto catalán.

Allí, en el Barris Nord, una pista inhóspita, el UCAM Murcia cayó derrotado el curso pasado (79-77) en un encuentro donde prácticamente quedó descartado para entrar en los play off por el título. De poco sirvieron los 23 puntos de Ludde Hakanson o que Kostas Antetokounmpo (12 puntos y 5 rebotes) realizara su mejor partido. Ya en el partido de la primera vuelta en el Palacio de los Deportes, los ilerdenses tuvieron contra las cuerdas a los murcianos durante muchos minutos. Pero Dylan Ennis, en uno de sus días inspirados con 24 puntos, desatascó a los suyos (88-81).

Desde el 4 de enero no gana ningún equipo humilde

El Hiopos Lleida cimentó el curso pasado su permanencia en su fortaleza en casa. Perdió ocho partidos, seis de ellos ante equipos que estuvieron en el play off. Desde el 4 de enero del curso pasado, ningún equipo llamado de los humildes de la competición, ha ganado en el Barris Nord. El último que lo logró fue el Básquet Girona en la decimoquinta jornada, es decir, a dos del final de la primera vuelta. Durante la segunda, todos hincaron la rodilla. Barça, Baskonia, Real Madrid, Joventut, Valencia y Tenerife fueron los únicos que salieron con vida de Lleida, donde las gradas se llenan con más se seis mil aficionados todas la jornadas.

En la presente campaña, el conjunto de Gerard Encuentra ha disputado cuatro encuentros ante su público. Ganó con suma facilidad al Río Breogán (87-68), que el pasado domingo le inflingió al UCAM una derrota en Murcia; venció también al Covirán Granada (99-90); y su último éxito en casa fue ante el Baskonia (86-80). Solo el Valencia Basket (78-99) ha logrado romper la inhospitalidad del Barris Nord. Además, triunfó fuera de casa ante el Barça (86-91) justo antes de que los universitarios también asaltaran el Palau.

Mucha intensidad en el juego y ataques rápidos a campo abierto, como le gusta también jugar al UCAM Murcia, son las señas de identidad de un equipo que cuenta con dos jugadores, ambos escoltas, que promedian 14 puntos por partido, Caleb Agada, nigeriano que estuvo en la cantera del Joventut antes de convertirse en un trotamundos, y James Batemon, quien llegó en el tramo final de la pasada campaña a Lleida. Además, el ex del Unicaja Melvin Ejim, además de aportar 11 puntos por jornada, es el líder reboteador (6,3 de media ) de un equipo que destaca por defender bien su aro.