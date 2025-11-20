El Real Murcia le entrega las llaves definitivas a Adrián Colunga

Adrián Colunga ya tiene plenos poderes en el Real Murcia. Y es que el club grana ha confirmado al entrenador asturiano en el cargo después de que se hiciera con las riendas del primer equipo tras el despido de Joseba Etxeberria. Dos victorias y un empate es su bagaje desde que asumió las riendas en el grupo II de la Primera Federación y una notable mejoría en el juego han servido para que Felipe Moreno le confirmase en el cargo.

Aseguraba el presidente del consejo de administración murcianista que se iba a tomar periodo de reflexión tras las salidas de Etxeberria y Asier Goiria, director deportivo. Sin referentes en la parcela deportiva, el empresario cordobés todavía no ha desvelado los planes que se van a llevar a cabo con su volantazo en plena temporada debido a los malos resultados. Un movimiento casi obligado, y que lleva al Real Murcia a plantarse de nuevo a conformar un modelo que se asemeje más al de una comisión deportiva.

El nuevo cuerpo técnico del Real Murcia junto a Felipe Moreno. / Prensa Real Murcia

Sin embargo, mientras que eso ocurre, Felipe Moreno ha optado por no tocar nada. La decisión del cordobés es la de no alterar nada que funcione, por lo que ha confirmado a Adrián Colunga como jefe del banquillo grana. Un banquillo en el que ahora estará más arropado, al contar con gente plena de su confianza al añadir a Rafa López como segundo entrenador y Santos Valero como preparador físico.

"Rafa López será el segundo entrenador. Como técnico cuenta con experiencia en el Real Ávila también como segundo entrenador. Exjugador de fútbol donde militó en equipos como el Real Valladolid, Getafe o Eibar. Por su parte, Santos Valero, con 15 años de experiencia en el Real Murcia, se incorpora al primer equipo como preparador físico. Esta temporada estaba junto a Adrián Colunga en el Imperial y previamente ha formado parte de equipos de la Cantera Grana como el Juvenil A de División de Honor, entre otros", ha expresado el club en su nota.

Y es que Adrián Colunga todavía no sabe lo que es perder a los mandos del Real Murcia. Su bagaje es de dos victorias -Betis Deportivo y Nástic de Tarragona- y un empate, frente al Teruel, en la tercera categoría. Mientras que su estreno fue ante el Antequera en Copa del Rey, un partido que se resolvió en los penaltis tras el 1-1 al término del tiempo reglamentario y que permite ahora recibir al Cádiz, de Segunda División, en la siguiente ronda del torneo del KO el próximo 3 de diciembre a las 20.00 horas.

De hecho, la próxima parada volverá a ser el Antequera. Aunque en esta ocasión en el campeonato doméstico. Será la segunda salida del Real Murcia con Colunga a la cabeza, tras la victoria ante el Betis Deportivo, donde los granas buscarán un triunfo que le podría dar mucho más oxígeno y asentarse en la zona media de la tabla después de haber caído hasta el último puesto hace apenas unas semanas.

Larrosa, al filial en Tercera RFEF

El 'ascenso' de Adrián Colunga al primer equipo supone un efecto dominó en los banquillos de las categorías inferiores del Real Murcia. Debido a esto, José David Larrosa Martínez tomará a partir de ahora las riendas del Real Murcia Imperial al promocionar desde el Juvenil A de División de Honor, mientras que Sergio Campos ocupará su lugar en el Juvenil. Campos es un técnico joven, pero que cuenta con mucha trayectoria como entrenador de fútbol. Los primeros pasos como míster los dio en Albacete y en su tierra, Jumilla.