El Real Murcia se abona al esperpento con el Plan de Reestructuración

Después del varapalo judicial recibido el pasado mes de julio cuando la Audiencia Provincial destrozaba el Plan de Reestructuración del Real Murcia, todo parecía indicar que Higinio Pérez, abogado del club, habría aprendido la lección a la hora de poner el marcha el segundo intento. Sin embargo, el letrado murciano está empeñado a condenar a la entidad grana al esperpento en los juzgados. Aunque a diferencia de lo que ocurre en el terreno de juego, donde los malos resultados siempre acaban con el despido del técnico, como le sucedió hace unas semanas a Joseba Etxeberria; en los despachos, los reveses judiciales no tienen consecuencias. Solo hay que ver la confianza ciega de Felipe Moreno en un Higinio Pérez empeñado en engordar un dislate, ya cómico.

Porque hace solo una semana, concretamente el pasado 12 de noviembre, el Real Murcia recibía otro revés, esta vez por parte del Juzgado de lo Mercantil, un revés que deja ya completamente en entredicho el trabajo de Higinio Pérez. Y es que la jueza María Dolores de las Heras ha negado la prórroga pedida por el club para la presentación del segundo Plan de Reestructuración al considerar que esa solicitud se hizo fuera de plazo.

Fue el pasado 22 de julio cuando el Real Murcia, después del varapalo de la Audiencia Provincial, acudía a los juzgados para empezar de nuevo con el proceso. Desde esa fecha, Higinio Pérez tenía tres meses para afrontar las negociaciones con los acreedores y presentar en el juzgado el Plan definitivo. Pero al abogado de la entidad murcianista parece que le han fallado las cuentas, posiblemente al dar por hecho que el mes de agosto no era computable, cuando sí lo era.

Higinio Pérez en la última Junta de Accionistas / Juan Carlos Caval

Por eso, el plazo para la presentación del nuevo Plan no acababa a finales de noviembre, como ha repetido en varias ocasiones Felipe Moreno, cuyas palabras siempre van al dictado del propio Higinio Pérez, sino que terminaba el 22 de octubre. Y el 22 de octubre pasó y ni los papeles llegaron al Mercantil. Tampoco la petición de prórroga de tres meses a la que podría acogerse el club en caso de necesitar más tiempo para llevar a cabo las negociaciones.

Fue el 12 de noviembre, 21 días después del plazo máximo, cuando el Real Murcia daba señales de vida, presentando en los juzgados el escrito en el que solicitaba la mencionada prórroga. Y la jueza María Dolores de las Heras no ha dudado en denegar la petición de los granas, una resolución que no se puede recurrir.

¿Qué ocurrirá ahora?

Defenderán ahora desde Nueva Condomina que no pasa nada, porque la nueva ley concursal permite iniciar el proceso tantas veces como se desee, por lo que todo se solucionará acudiendo de nuevo al Mercantil y presentando un escrito avisando del inicio otra vez de las negociaciones, lo que pone el reloj a cero. Sin embargo, además de lo dañada que queda la imagen judicial del club murcianistas, condenado al esperpento por los continuos reveses por sus propios errores, hay un problema mayor.

Sin paraguas concursal

Hasta que no se presente la nueva solicitud por parte de Higinio Pérez, el Real Murcia pierde el paraguas concursal que le protege de los acreedores, por lo que ahora mismo cualquier acreedor puede acudir a los juzgados y pedir que se embargue al club para poder cobrar el dinero pendiente. Un riesgo importante sobre todo teniendo en cuenta la enorme deuda que acumula la entidad, que le deja en situación de insolvencia.