¿Quién hará los fichajes de enero en el FC Cartagena?

La operación de compraventa del FC Cartagena vuelve a encallar en un momento crítico para la entidad. La negociación entre Duino Inversiones y Alejandro Arribas, llamada a resolver el futuro inmediato del club, atraviesa días de indefinición que empiezan a generar un impacto directo en la estructura deportiva y en la planificación del próximo mercado invernal. La sensación en el entorno albinegro es que ambas partes están condenadas a entenderse, una percepción compartida por la afición y por los actuales gestores de la institución. Sin embargo, el acuerdo definitivo continúa sin cerrarse y el tiempo corre en contra del proyecto.

El proceso se prolonga en un tira y afloja que mantiene en vilo a toda la masa social. El club permanece en una situación de interinidad que lo deja sin una cabeza visible en el día a día, un vacío que condiciona tanto el funcionamiento interno como la toma de decisiones estratégicas a corto plazo. La vertiente estrictamente deportiva intenta mantenerse al margen del ruido, con el entrenador Javi Rey centrado desde hace semanas en blindar a la plantilla para que la incertidumbre institucional no erosione el rendimiento del vestuario. Pero el contexto termina filtrándose a todos los niveles.

Si esta parálisis se prolonga, las consecuencias pueden ser profundas. En el plano económico, existen pagos previstos y subvenciones que dependen de una estabilidad que hoy no está garantizada. Y en el ámbito deportivo, el reloj avanza hacia un mercado invernal que se abrirá en poco más de un mes sin que exista, a día de hoy, una dirección deportiva plenamente operativa. Las necesidades del equipo están identificadas desde hace tiempo, pero no hay nadie con la autoridad efectiva para activarlas.

La prioridad pasa por reforzar el eje de la defensa. La lesión de larga duración de Marco Carrascal y los problemas físicos de Fran Vélez han dejado a la plantilla con solo dos centrales disponibles. La incorporación de un tercer zaguero es considerada imprescindible para competir con solvencia en la segunda mitad del campeonato. La falta de opciones en una posición tan delicada amenaza con condicionar la planificación de Javi Rey si la compraventa continúa sin resolverse.

Tampoco en ataque la situación es halagüeña. El equipo necesita un delantero centro que aporte fiabilidad y competencia a un puesto en el que ni el veterano Ortuño, que no está dando el nivel, ni Chiki, pese a un inicio esperanzador, han logrado ofrecer continuidad. Las carencias en la finalización son evidentes y el cuerpo técnico considera indispensable incorporar un nueve que eleve el nivel ofensivo del grupo. Son decisiones que requieren margen, estructura y, sobre todo, una figura directiva que lidere el proceso. Hoy, el club albinegro no la tiene.

Altas y... bajas

Lógicamente si se habla de altas, se debe hablar de posibles bajas. Esa ardúa labor de encontrar acomodo a jugadores que pueden abandonar la disciplina si se deja para el mismo de enero será todo más complicado.

En el horizonte aparece el nombre de Javier Hernández, el hombre de confianza de Alejandro Arribas, llamado a dirigir la parcela deportiva si finalmente se produce el relevo en la dirección del club. Su papel, de momento, queda en un segundo plano a la espera de que la operación cristalice. Debe estar trabajando en la sombra, pero su labor puede irse al limbo. El inmovilismo actual provoca que el Cartagena avance hacia el mercado invernal con más preguntas que respuestas.

La incertidumbre se extiende desde la planificación de fichajes hasta la gestión administrativa, pasando por la imagen que proyecta el club hacia el exterior. No hay nadie al mando. La prolongación del proceso de compraventa no solo retrasa decisiones urgentes: también afecta al ánimo de la afición, que observa con preocupación cómo se dilata una operación considerada clave para garantizar la estabilidad futura de la entidad. La manifestación programada para el próximo día 23 de noviembre confirma este sentimiento.

Mientras los plazos se estiran, el equipo compite sin una hoja de ruta clara y con la sensación de que cualquier avance depende de un acuerdo que aún no llega. El Cartagena afronta un tramo decisivo de la temporada con la necesidad de reforzarse y reorganizar su estructura interna, pero la parálisis institucional amenaza con dejar al club en desventaja frente a sus rivales. De momento el equipo ocupa puestos de play off, pero es difícil de mantenerse en esa zona alta de la tabla si el propio club albinegro entorpece al equipo entrenado por Javi Rey.

Jurado: «Queremos volver a ser fuertes en el Cartagonova»

El FC Cartagena regresó el martes al trabajo tras un día de descanso que el vestuario «agradeció», según reconoció el lateral derecho Marc Jurado. El catalán atendió a los medios en la previa del duelo ante el Eldense, un rival directo en la parte alta de la clasificación, y subrayó que el equipo encara la semana «con ganas» tras el duro golpe encajado el pasado domingo.

«Fue un palo muy duro lo del domingo, pero ya estamos preparando el partido contra el Eldense, que va a ser un auténtico partidazo», señaló el defensa albinegro. El Cartagena volverá este fin de semana al Cartagonova tras dos encuentros consecutivos lejos de casa y en contextos muy distintos, primero en Teruel y luego en Europa, superficies y escenarios que poco se ajustan al estilo del conjunto de Javi Rey.

Marc Jurado reconoció que la derrota frente al Villarreal B dejó un sabor amargo: «No salieron las cosas como esperábamos, pero seguimos queriendo hacernos fuertes en el Cartagonova. Para nosotros es muy importante ganar ahí y vamos a ir contra el Eldense a por los tres puntos desde el primer minuto».

Eldense, un rival en dinámica

El lateral recordó el amistoso de pretemporada ante el Eldense, un encuentro que, pese a la victoria cartagenerista, ya dejó claro el potencial del conjunto alicantino. «Sabíamos después de aquel partido que iban a estar arriba. Como nosotros, acaban de ascender y quieren volver rápido al fútbol profesional. Con el nuevo entrenador están haciendo las cosas muy bien, llevan buena dinámica y será un partido muy igualado que se decidirá en pequeños detalles», apuntó.

Jurado también habló del desgaste físico que supusieron los dos últimos compromisos, disputados en campos más reducidos y de condiciones muy diferentes al del estadio albinegro. «Tanto Dani en Teruel como yo en Europa sufrimos para subir la banda, el partido nos pedía otra cosa. En casa es diferente: es subir, ahogarte, correr… y tenemos muchas ganas de volver a eso», destacó.

Por último, el defensa comentó entre risas que su familia pudo verle recientemente en Barcelona. «De momento estarán tranquilos allí, hasta el mes que viene en Tarragona contra el Nàstic, que me podrán ver otra vez», bromeó.

El FC Cartagena buscará este fin de semana reencontrarse con su mejor versión y sumar tres puntos que lo mantengan firme en la zona noble ante un Eldense que llega lanzado.