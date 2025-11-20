El central Esteban Saveljich, del Real Murcia, operado de su rodilla derecha

El central Esteban Saveljich tan solo ha podido disputar un encuentro esta temporada con el Real Murcia. El defensa sufrió una lesión de rodilla en el amistoso de presentación ante el Elche a principios de septiembre y, aunque en un principio se apostó por un tratamiento conservador, no ha podido evitar pasar por el quirófano. De hecho, el propio club ha informado este jueves que Saveljich había sido intervenido de la lesión sufrida en su articulación derecha, por lo que será baja para lo que resta de campaña.

Se trata de la misma rodilla de la que el central fue intervenido hace exactamente dos años, cuando en noviembre de 2023 tuvo que pasar por el quirófano por la rotura del ligamento cruzado anterior. Así pues, el defensa solo pudo participar en la primera jornada del grupo II de la Primera Federación, en la derrota ante el Marbella, y el Real Murcia deberá buscar en el mercado de invierno varias piezas para poder reforzar el eje de la zaga. Y es que a la ausencia de Saveljich se le suma la de Atxon Jason, quien a finales de septiembre, unas semanas después de conocerse la baja del argentino, también sufrió una lesión de rodilla que le ha impedido participar con el conjunto grana. En el caso del central vasco también se apostó por un tratamiento conservador, aunque no se espere que regrese hasta al menos la segunda vuelta del campeonato.

Por su parte, el Real Murcia se encuentra sin centrales disponibles en su plantilla después de que Alberto González fuera baja la pasada jornada ante el Teruel por unas molestias musculares, una dolencia que le hará perderse al menos dos partidos más, por lo que tampoco podrá estar mañana ante el Antequera (14.00 horas) y Colunga deberá buscar de nuevo una solución de emergencia para paliar esta ausencia.