El Zambú Pinatar quiere prolongar su sueño copero

El Zambú Pinatar afronta esta noche (21:00) una de las citas más especiales de su historia reciente. El conjunto costero recibe en el Príncipe de Asturias a todo un Primera División como Ribera Navarra en la cuarta ronda de la Copa del Rey, con la posibilidad de firmar una gesta: alcanzar por primera vez los octavos de final del torneo.

La ilusión está justificada. El equipo llega en su mejor momento del curso, encadenando cinco victorias consecutivas (cuatro en Liga y la lograda en la ronda anterior del torneo). Precisamente ese triunfo copero, el pasado 28 de octubre ante el Gran Canaria (1-2), fue el que abrió la puerta a este reto mayúsculo: medirse en casa a un histórico del fútbol sala español.

Mientras el Zambú avanza con paso firme, el Ribera Navarra aterriza en San Pedro del Pinatar inmerso en turbulencias deportivas. El conjunto navarro, sin entrenador tras la destitución de Daniel Ibañes y a la espera de nuevo técnico, llega con tres derrotas seguidas desde su último triunfo por 6-4 ante Noia. Aun así, su último partido dejó buenas sensaciones, plantando cara a ElPozo Murcia en el Palacio de los Deportes y quedándose cerca de puntuar. Una advertencia clara: pese al bache, sigue siendo un rival de máximo nivel. Además, el hecho de que necesite una alegría ya le convierte en más peligroso.

El ambiente promete ser de gala. Se espera una gran entrada en el Príncipe de Asturias, con los abonados accediendo gratuitamente y un ritmo alto en la venta de entradas. La ocasión lo merece: el Zambú Pinatar tiene ante sí todos los ingredientes para vivir una noche histórica. Ahora, la última palabra la tendrá la pista.