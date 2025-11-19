Aaliya brilla con el UCAM en el cierre de la fase de grupos de la FIBA Europe Cup

El UCAM Murcia CB ha cerrado la fase de grupos de la FIBA Europe Cup sin conceder un solo susto en el Palacio de los Deportes (80-75). El conjunto universitario se ha impuesto al PGE Start Lublin en la última jornada de la competición europea y lo ha hecho por tercera vez en apenas tres meses. Y es que el equipo polaco fue el primer rival al que superó en la ronda previa de la Basketball Champions League, donde acabó cayendo en la final ante el Elan Chalon, y se han vuelto a cruzar ahora en la segunda competición de la Federación Internacion de Baloncesto.

Se impuso el UCAM en Polonia y lo ha vuelto a hacer en un día propicio para hacer pruebas. Pero si de algo no entiende de pruebas es Lee Aaliya, quien ha aprovechado su segunda oportunidad con el primer equipo para pedir paso. Ya dejó buenas sensaciones el pívot, quien ha sido convocado con la selección absoluta de Argentina para estas ventanas FIBA, en los minutos que tuvo en la primera jornada ante el Rilski Sportist y este miércoles ha vuelto a confirmar de que no fue un espejismo.

El argentino irrumpió en la segunda mitad hasta alcanzar los 14 puntos, 12 rebotes y 25 de valoración en un partido que si bien el UCAM parecía tener a favor el marcador no daba la impresión de que estuviera controlado. De hecho, fue el propio Aaliya, quien es el máximo referente del UCAM Murcia en la Liga U22 junto con Joao Neves, apareció en varias acciones para machacar el aro y darle el oxígeno que buscaba la plantilla de Sito Alonso tanto en defensa como en ataque en el desenlace. Además, eclipsó los 26 puntos con los que el base Michael Forrest finalizó el encuentro.

Oxígeno que buscó el propio conjunto universitario en un día en el que Sander Raieste, Jonah Radebaugh, Devontae Cacok y Howard Sant-Roos descansaron. El UCAM se medirá ahora en otra fase de grupos al Rostock Seawolves (Alemania), el Energa Trefl Sopot (Polonia) y Falco húngaro.

Al UCAM le cuesta carburar

Era un día propicio para realizar pruebas y la primera llegó en el quinteto inicial. Apostó Sito Alonso por sus dos bases en pista (DeJulius y Forrest), aunque al equipo le costó arrancar. No encontraba la manera de subir revoluciones el UCAM en los primeros compases, y el Start Lublin lo aprovechó para marcar territorio. Y es que tras el 5-2 de salida, llegó un parcial de 0-6 que permitió al equipo polaco dominar el marcador en los primeros instantes después de un triple de Pelczar (9-13). Poco a poco fue ganando temperatura el UCAM y fue entonces cuando consiguió imponer su ritmo. Primero con dos buenas acciones de Cate en la pintura, y después con dos triples consecutivos de Forrest (17-15), el equipo universitario fue ganando confianza en su juego. De hecho, con las rotaciones logró mantener el acierto con el primer lanzamiento convertido por Hicks (20-15). Ennis, Diagne y De la Torre también sumaron minutos en un primer cuarto que se adjudicaron los murcianos (22-19).

El Lublin manda al descanso

Entró con mejor pie el Lublin al segundo cuarto con un parcial de 2-9 que le permitió de nuevo dominar el marcador (24-28). Parecía enfriarse un UCAM que no era capaz de ser constante en su juego y eso permitía al conjunto polaco dar un paso adelante a la vez que ganaba confianza. Tanto fue así que Sito Alonso tuvo que pararlo con tiempo muerto a los tres minutos y medio del cuarto tras un triple de Ford que daba a los visitantes ocho puntos de renta (28-36). Apostó el técnico por una nueva variante con Nakic, De La Torre y Aaliya en pista junto a Ennis y DeJulius, pero no fue suficiente para cambiar el guion (31-40). Parecía ganar más empaque el UCAM, especialmente con la vuelta de Falk y Forrest a pista, con un intercambio de canastas que parecía no alternar nada. Un triple de Nakic acercó a los de Sito Alonso antes del descanso, pero esos últimos chispazos no sirvieron para marcharse por delante (39-46).

Aaliya pide paso

Intentó imprimir un ritmo alto el equipo universitario al inicio de la segunda mitad con Forrest y Ennis liderando la anotación, pero lo tuvo que parar Sito Alonso a los cuatro minutos después de que el Lublin aprovechase la contra para anotar en dos acciones y tomar de nuevo oxígeno de forma cómoda (47-52). Era lo que necesitaba el UCAM, porque regresó con una canasta de Cate y un triple de Forrest que le acercó a un punto de diferencia (54-55). Además, una técnica a Szymanski apagó por entonces al equipo polaco y Forrest, con siete puntos en este cuarto, puso por delante otra vez a los de Sito Alonso y confirmó la mejoría (58-55). Obligó a tener que pararlo con tiempo muerto ahora al Lublin, quien volvió a adelantarse, pero respondió el UCAM de manera autoritaria con un mate de Aaliya y dos canastas más del argentino para dar el mazazo definitivo (66-59).

Un apretado desenlace

Un triple de Forrest amplió la renta del UCAM hasta los diez puntos nada más abrir el último cuarto (69-59) y comenzó a asentar su victoria el equipo universitario, pese al paso adelante del Lublin, con otro palmeo de Aaliya (73-64). Se atascó por momentos la plantilla de Sito Alonso en este tramo, en el que el Lublin veía factible todavía la remontada a falta de cinco minutos, aunque las defensas se impusieron en varias acciones, en las que también apareció la falta de acierto, y el UCAM logró llegar con ventaja a la fase decisiva (75-69). No obstante, todavía era una distancia que no le permitía estar tranquilo y a falta de un minuto y veinte segundos, el Lublin se situó a tan solo tres puntos (75-72). Tuvo en sus manos el empate Griffin, tras fallar los universitarios en su posesión anterior, pero su triple fue repelido por el aro. Fue entonces cuando apareció de nuevo Aaliya para colgarse y Put le devolvió el mate con un triple para apretar todo aún más a falta de veinte segundos (77-75). Volvió a buscar el lanzamiento exterior Hawkins tras anotar un solo tiro libre Forrest, y ahí acabó el partido al no encontrar acierto (80-75).