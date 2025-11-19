El UCAM Murcia cierra hoy la fase de grupos con los deberes hechos

El UCAM Murcia Club Baloncesto, ya clasificado para el top 16 de la FIBA Copa de Europa, cerrará este miércoles la fase de grupos en la competición continental recibiendo al PGE Start Lublin polaco en el Palacio de los Deportes y se prevé que Sito Alonso, su entrenador, rote y dé oportunidades a jugadores menos utilizados por él.

El encuentro, de la sexta jornada en el grupo A del torneo, comenzará a las ocho y media de la tarde y el cuadro universitario lo afrontará ya habiendo asegurado la primera posición con su bagaje de cuatro victorias y una sola derrota. Los granas, que vienen de vencer en la competición por un contundente marcador de 87-63 ante el KK Bosna Telecom de Sarajevo bosnio, que era su gran rival para obtener el liderato, afrontará su segundo encuentro consecutivo como local en la competición.

Enfrente tendrá a un rival al que ya ganó y también de forma abrumadora en Polonia, con un 75-102 que no dejó lugar a dudas sobre su superioridad el pasado 29 de octubre en el pabellón Globus Arena. Al cuadro de Lublin también se midió el UCAM CB el 20 de septiembre en la fase previa de la Liga de Campeones FIBA que tuvo lugar en la ciudad búlgara de Samokov y se impuso por 100-84.

En el último envite contra los centroeuropeos destacaron Tevin Mack y Bryan Griffin, ambos con 17 puntos; Elijah Hawkins, autor de 16; y Jordan Wright, quien obtuvo 14.

Será, por lo tanto, el tercer choque entre ambos conjuntos y a ello se refirió Sito el domingo después del último choque disputado por su equipo, el perdido por 83-96 ante el Río Breogán de Lugo dentro de la séptima jornada de la Liga Endesa.

"Será un partido difícil porque no es fácil ganar a un mismo equipo tres veces en dos meses y rotaremos a la gente como siempre", comentó el madrileño quien aprovechará que ya tienen los deberes hechos para tirar de jugadores con menor carga de minutos hasta el momento como puedan ser el base Dani García y el ala pívot Rubén López de la Torre e incluso dos canteranos que militan en la plantilla sub-22 pero que son internacionales absolutos como el ala pívot argentino Lee Aaliya y el alero brasileño Joao Neves.