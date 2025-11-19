Sebas López no quiere euforias en el Lorca Deportiva

Nadie podía imaginar allá por el mes de septiembre lo que iba a ocurrir unas semanas después. El Lorca Deportiva logró solo dos puntos en cinco jornadas, marcó tres goles y encajó seis. Llegó a ser colista del grupo IV de Segunda RFEF. Todos los aficionados coincidían que el problema estaba en las áreas. En la propia se concedía mucho y en la rival, no se acertaba.

Pero un punto de inflexión, la metamorfosis llegó en la sexta jornada, donde los lorquinistas jugaron como locales en Águilas ante el líder Extremadura. Además de ofrecer una mejor imagen, lograron un punto que bien pudieron ser los tres.

Desde ese momento todo ha cambiado. Los blanquiazules llevan seis jornadas sin perder, las últimas cinco han sumado los quince puntos, lo que les ha llevado a pasar desde la última posición a la cuarta, a cuatro puntos del líder.

En estas seis jornadas ha marcado nueve goles y ha encajado tres. Y todo ello con una plaga de bajas que ha obligado al técnico, Sebas López, a reinventarse cada semana en la alineación y sin apenas fondo de armario.

Ademas, jugadores como Jaime Escobar y Morros, lateral diestro y zurdo respectivamente, han sido letales en las últimas jornadas al dar a su equipo goles decisivos. Los tantos que ha marcado el equipo lorquino están muy repartidos.

Dos jornadas en casa

El Lorca Deportiva tiene la posibilidad de seguir sumando victorias ya que los dos próximos partidos los va a jugar como local. El domingo a las doce ante el Melilla y siete días a la misma hora, ante el Malagueño. Con todo ello, el técnico aguileño huye de las euforias. “Si alguien piensa que está todo hecho se equivoca. Tenemos que seguir siendo humildes con los pies en el suelo. Ni antes éramos tan malos ni ahora tan buenos. Es cierto que es una racha que a mi jamás me había pasado. Nos está sirviendo para demostrarnos que podemos ganar a cualquiera, pero también podemos perder con cualquiera. Con dos o tres derrotas nos vamos otra vez abajo. Estamos recuperando jugadores y eso nos va a permitir tener mas posibilidades en los partidos”, explicaba Sebas López.

Ofrenda floral al patrón San Clemente

El pasado lunes tuvo lugar la tradicional ofrenda floral al patrón de Lorca San Clemente, cuya festividad se celebra el próximo domingo. El equipo lorquino tuvo una amplia representación, pero los encargados de portar el centro de flores blancas y azules fueron los jugadores, Ernestas, Juan Hernández y Alex Peque.