Las lesiones, un dolor de muelas para el Real Murcia

Ni la situación clasificatoria del Real Murcia en el Grupo II de Primera RFEF es mala suerte, ni las numerosas lesiones que están asolando a los futbolistas granas es cosa de fortuna. Aunque no hemos entrado todavía ni en diciembre, lo que está sucediendo en todas las áreas de trabajo relacionadas con la primera plantilla murcianista son dignas de estudio.

Porque más allá de debatir cuál será ahora el modelo elegido para la dirección deportiva o si en temporadas sucesivas se va a seguir tirando de talonario sin proyecto alguno, los responsables del club también deberán reflexionar y mucho para intentar sacar conclusiones sobre la plaga de lesiones que afecta al Real Murcia cada inicio de temporada. Porque aunque ahora mismo vivimos en el presente, lo cierto es que con Gustavo Munúa también se amontonaron los jugadores lesionados. Incluso Fran Fernández se vio muy condicionado en los primeros meses de competición del pasado curso.

De hecho, lo que años anteriores era un problema preocupante, en esta campaña ya se puede hablar de una auténtica crisis, una crisis que incluye la renuncia de Santiago Godoy como responsable de los servicios médicos y la llegada el 1 de octubre de Víctor Salas.

El inicio de temporada no puso remedio a un problema que se viene arrastrando desde prácticamente el primer día de trabajo veraniego. Y es que más de la mitad de los futbolistas de la plantilla grana han tenido que pasar por la enfermería, y no para tratarse de molestias. Estamos hablando de que además de la baja de larga duración de Saveljich -se perderá toda la temporada- y de los importantes problemas de Jaso y Zeka, llevan ya siete semanas de baja y no se espera su vuelta hasta enero, hay otra larga lista de futbolistas que han tenido que perderse varios partidos por problemas físicos. Llama la atención el caso de Antonio David, que en verano sufrió un problema intestinal y que hasta la llegada de Colunga no había entrado en prácticamente en competición.

El último en caer ha sido Alberto González. El asturiano, que en campañas anteriores no ha cogido ni un resfriado, se cayó este domingo de la lista de convocados por una lesión en el abductor, una lesión que, según explicaba Colunga, le podría tener hasta tres semanas fuera.

En manos de los médicos, además de los mencionados Savelich, Zeka, Jaso y Alberto, también están ahora mismo Moyita y el meta Piñeiro. Además, en el último partido, Colunga tuvo que quitar antes de tiempo a un Andrés López renqueante.

El defensa murciano, que ya empezó la liga lesionado y que se perdió las cuatro primeras jornadas, lleva varios días con molestias, molestias que han puesto a temblar a un Colunga que ya no sabe dónde mirar para encontrar un central sano.

Otra de las bajas que están condicionando y mucho al técnico grana es la de Moyita. El que llegó para ser muy protagonista, ha estado ausente en la mitad de los partidos disputados hasta ahora, y todos por lesión. Empezó la liga en la enfermería, no debutando hasta la jornada 4 ante el Villarreal B, y después de participar en los seis siguientes encuentros, el andaluz volvió a lesionarse. De hecho ha sido baja por una contusión en el sóleo ante el Betis, el Nástic y el Teruel.

Cinco jornadas en la enfermería se tiró Alex Schalk, las mismas que Álvaro Bustos, pese a que llegó a entrar en varias convocatorias solo como relleno; y este domingo volvía David Vicente después de tres partidos sin minutos por una pubalgia. Además, Palmberg es otro de los que en lo que va de noviembre anda renqueante, perdiéndose tres partidos después del buen nivel ofrecido en la Copa.