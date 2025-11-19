El Jimbee pierde su primer encuentro en casa

No fue la noche del Jimbee Cartagena. El cuadro cartagenero, que afrontaba el sexto partido de la temporada en casa con cinco victorias previas, no pudo sumar una más y vio cortada su racha por el Viña Albali Valdepeñas. Empezó perdiendo 2 a 0 y recortó distancias antes del descanso para remontar con el 3 a 2 en el tramo final. Los de Marlon Velasco no se rindieron y encontraron el empate a cinco minutos para la conclusión y el gol de la victoria, desde su campo, ante el juego de cinco del Jimbee.

Después de un breve tanteo por parte de ambos conjuntos, comenzaron las hostilidades. El Jimbee Cartagena cogió la iniciativa y tuvo la mejor ocasión en su primer acercamiento. Motta condujo en diagonal hasta el costado zurdo y centró raso para Tomaz en el segundo palo, pero no llegó el cierre en boca de gol. Viña Albali, con un rol expectante, también se mostró ante un Chispi que volvió a la portería del Palacio para sustituir a Chemi.

A partir del quinto minuto, el bombardeo melonero fue constante. Gon Castejón, Osamanmusa y Mellado apuntaron a la portería, pero se encontraron con un Borja Puerta inspiradísimo. Sufría mucho el cuadro de Marlon Velasco, Puerta sacaba balones bajo palos a Castejón y Darío Gil y entonces llegó el 0 a 1. Obra de Gustavao tras una jugada de córner muy bien ejecutada al segundo palo.

El gol cambió el decorado. Dio confianza a los visitantes y generó dudas a los locales. Valdepeñas, que llegaba al Palacio sin conceder ni un gol en contra en los últimos dos partidos, confió en su defensa y cerró las inmediaciones de su área a la perfección. Tanto fue así, que los de Duda no encontraron ningún camino.

Con la misma fórmula del primer tanto consiguió Viña Albali el 0 a 2. Esperó la mejor oportunidad, salió a la contra y 'mató' con el segundo. Carrasco hizo la jugada en solitario, se topó con Chispi en el mano a mano, pero su despeje quedó franco para que Sinesio Jr la pusiera dentro. Si el primer gol fue un jarro de agua fría, el segundo fue un témpano de hielo que congeló al Palacio.

Lo paró Duda para hablar con los suyos, que corrían perdidos por el parqué. Tuvo que subir varias marchas el cuadro melonero para encontrar alguna grieta en la defensa manchega. Continuó mejor el conjunto visitante y Chispi se hizo grande en un momento crítico. Con la quinta falta de Jimbee a dos mintos para el descanso, todo pintaba muy mal para los de Duda, pero un último ataque puso el 1 a 2, en botas de Darío.

En la reanudación, Jimbee fue protagonista y una mano de Boyis dentro del área abrió el camino para los meloneros. Tuvo que solicitar el VIR, porque los colegiados señalaron fuera del área la mano, pero finalmente se indicó el penalti que marcó Waltinho para poner el 2 a 2.

En el tramo final de un partido muy disputado llegó el 3 a 2 que tanto buscó el equipo local. Una genialidad de Osamanmusa en la frontal puso el gol que culminaba la remontada. No obstante, no estaba todo el trabajo hecho y así lo hizo saber una jugada puntual de Valdepeñas que devolvió las tablas a cinco del final cuando menos se esperaba. El 3 a 3 nació de las botas de Vandeson, que disparó desde lejos para encontrar a Joao Silveira, que la empujó.

Con todo por decidir a falta de cinco minutos, el Jimbee no encontraba el camino y, cuando lo buscó con portero jugador, recibió el tanto de la derrota. Un rechace le cayó a Alberto para que le pegara de primeras y la alojara al fondo de la portería solitaria del Jimbee, haciendo el 3 a 4 definitivo.

Primera derrota de Jimbee Cartagena en casa esta temporada tras un intenso encuentro en el que hubo hasta dos remontadas. Lo merecieron los de Duda, pero jugaron muy bien sus cartas los manchegos para sacar tres puntos de oro del Palacio en su búsqueda de la clasificación para la Copa de España.