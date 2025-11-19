El Jimbee Cartagena quiere prolongar su impecable racha en el Palacio

El Jimbee Cartagena regresa esta noche (20:45, LaLiga Plus) a su territorio más seguro: el Palacio de los Deportes. Allí, donde ningún rival ha logrado todavía arañar un solo punto, los de Duda afrontan el partido adelantado de la jornada frente a un Viña Albali Valdepeñas en plena dinámica positiva.

El conjunto cartagenero ha convertido el fortín trimilenario en el escenario perfecto. Cinco partidos de Liga como local, cinco victorias. Ribera Navarra, Peñíscola, Alzira, Barça y Osasuna Magna han caído uno tras otro ante un Jimbee que transmite autoridad, confianza y una sensación casi intimidante de invulnerabilidad cuando juega en casa. Quince puntos de quince posibles avalan esa condición.

Pero más allá de la estadística, el choque tiene una importancia mayúscula en la clasificación. El Jimbee es segundo y mantiene una desventaja de seis puntos respecto al líder, ElPozo Murcia. No es una distancia definitiva, pero sí lo bastante seria como para obligar al cuadro de Duda a no fallar en encuentros como el de hoy si quiere seguir soñando con el primer puesto.

Además, la victoria acercaría de forma casi definitiva al conjunto melonero a la Copa de España. Con 24 puntos, la clasificación no sería matemática, pero sí estaría muy bien encaminada, pues tradicionalmente esa cifra ha sido sinónimo de presencia en la competición estrella del fútbol sala nacional.

Para el choque de hoy hay varias dudas como son Waltinho, Juninho y Cortés. La presencia de los tres jugadores, claves para el técnico de Florianópolis, en el partido se sabrá minutos antes de que se dispute el partido.

Enfrente estará un Viña Albali Valdepeñas que llega lanzado. Sexto con 16 puntos, el equipo vinatero encadena dos triunfos consecutivos y está mostrando un rendimiento muy sólido. A domicilio sus números son más discretos (una victoria, un empate y dos derrotas), pero su nivel competitivo obliga al Jimbee a mantener la concentración máxima si quiere seguir haciendo del Palacio un territorio inexpugnable.