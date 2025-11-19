Izan Almansa, la cara más refrescante de la primera lista de Chus Mateo

El murciano Izan Almansa se convirtió en la novedad más destacada de la primera lista de Chus Mateo como seleccionador nacional de baloncesto. Aunque el ala pívot de 20 años ya había debutado con el combinado nacional, lo hizo en noviembre de 2024 en la primera de sus cuatro participaciones con los mayores, su nueva convocatoria fue una sorpresa por el hecho de que el joven jugador forma parte del Real Madrid, un equipo de Euroliga.

Chus Mateo hablaba ayer de este detalle en su rueda de prensa, explicando que «el Real Madrid ha dado total disponibilidad para que pudiéramos contar con Izan Almansa y así pueda vivir una experiencia diferente». De hecho, el murciano es el único jugador que ha entrado en la lista formando parte de un club de la Euroliga: «Pudimos haber llamado a jugadores de Euroliga para el partido del domingo, pero no me parecía bien llamar a unos jugadores para el jueves y a otros para el domingo. Son buenísimos, pero trato de fabricar una atmósfera, y mantener la convocatoria ayuda. Es la mejor selección que puedo tener», continuaba el seleccionador.

Vive Izan Almansa su quinta convocatoria con la selección absoluta. El jugador, una de las grandes promesas del baloncesto español y muy exitoso en las categorías inferiores, fue llamado por primera vez en noviembre de 2024 por Sergio Scariolo, llegando a debutar ante Eslovaquia y anotando 10 puntos. Y el pasado mes de febrero jugaba ante Letonia y Bélgica.

Pero la llamada ahora de Chus Mateo es diferente. Quiere una revolución el seleccionador en este cambio de ciclo, e Izan Almansa, la cara más refrescante de la lista, está llamado a ser protagonista en el paso al frente de la nueva generación. Junto al madridista hay otra joven promesa como Great Osobor, de 22 años, nacido en Navarra, pero formado en el Reino Unido, de donde procede su familia, y sobre todo en el baloncesto universitario de Estados Unidos, donde se convirtió en el jugador mejor pagado de la NCAA.

Mateo ha hecho pública su decisión este martes en Santa Cruz de Tenerife, donde el 30 de noviembre España se enfrentará a Georgia en partido de clasificación para la Copa del Mundo de Catar de 2027, tras haberse medido tres días antes con Dinamarca en Copenhague. Su primera lista incluye a 14 nombre, casi todos con experiencia con la selección: Alberto Díaz (Unicaja), Álvaro Cárdenas (Peristeri, Grecia), Lluis Costa (Covirán Granada), Jaime Fernández (La Laguna Tenerife), Francis Alonso (Río Breogán), Pep Busquets (Bàsquet Girona), Santi Yusta (Casademont Zaragoza), Alex Reyes (BAXI Manresa) y Oriol Paulí (Hiopos Lleida).

También aparecen, además del madridista Almansa, Dani Díez (San Pablo Burgos), Miquel Salvó (Dreamland Gran Canaria), Great Osobor (Basket Sciencie City Jena, Alemania) y Fran Guerra (La Laguna Tenerife), a los que se sumarán como invitados Miguel González (Casademont Zaragoza) y Miguel Allen (Joventut). Entre los descartados se encuentran figuras clave como Santi Aldama y Hugo González, quienes compiten en la NBA, pero también otros como Aday Mara, Mario Saint-Supery o Baba Miller, que lo hacen en la liga universitaria estadounidense. Además, Mateo va a dar la oportunidad de debutar con Espala a sus 32 años al Lluís Costa.

Del equipo que disputó a las órdenes de Sergio Scariolo este verano el Eurobasket, Mateo solo contará esta vez con Santi Yusta.