Irene Paredes: "Poder tener a mi hijo cerca me da paz y me ayuda a rendir"

El calendario del fútbol es cada vez más frenético. Partidos, viajes, concentraciones... Podría generar estrés o agotamiento, pero Irene Paredes (Legazpi, Guipúzcoa, 1991) se lo toma con calma. Tiene ese talante pausado de quien todo lo gestiona con tranquilidad. La central y capitana del Barça y de la selección atiende a El Periódico de Catalunya antes del partido de este jueves en Londres contra el Chelsea de la fase de grupos de la Champions. De nuevo, las inglesas irrumpen en su camino.

-¿Cómo ha calado en el vestuario la victoria en el clásico?

-Muy bien, era el objetivo. Teníamos esa espinita clavada desde el año pasado, que nos quedamos con mal sabor de boca. No por la derrota, sino porque no estuvimos bien, por como fue todo... El equipo ha rendido muy bien en estos últimos partidos que hemos encadenado mucha carga, todo muy seguido, sin apenas tiempo de recuperación. Y bueno, hemos cumplido los objetivos hasta el momento.

-¿Cómo vive usted en este calendario?

-Al final nos gusta y por suerte estamos en todas las competiciones, entonces eso te obliga a llevar un ritmo muy elevado. Lo entrenamos durante todo el año para que ahora el cuerpo sea capaz de aguantar este ritmo.

Retratos de Irene Paredes, futbolista del FC Barcelona, durante una sesión fotográfica en las gradas del estadio Johan Cruyff, con motivo de una entrevista.

-¿Cómo desconecta?

-Siempre me ha gustado, aparte del fútbol, tener mi vida. En su momento, los estudios, la vida con mi pareja, con la familia... Y ahora tengo la suerte de que, aunque a veces estoy obligada a pensar en otras cosas, al llegar a casa sí es verdad que hago mucho pensando en el rendimiento. Todo tema de descanso, de alimentación, de suplementación... Pero a la vez me gusta mucho, y creo que es totalmente necesario, desconectar y tener una vida más de persona normal cuando entro por la puerta de casa.

-Es un contrapunto necesario para llevar bien la exigencia del día a día.

-¡Sí! A mí es algo que siempre me ha ayudado. Antes, cuando estudiaba la carrera o cuando tenía a mis amigas, mi gente más cercana, pues lo mismo. También tengo hobbies algo diferentes a algunas compañeras del equipo. Soy la única madre ahora mismo. Las realidades son diferentes. Creo que hay momentos para todo, cada una tiene su situación. Hay jugadoras que todavía se están adaptando, hay gente que está fuera de su cultura, de su ámbito, hay quien tiene la familia aquí mismo, que son de aquí. Cada una lo hace de la manera que puede o lo mejor que le viene porque es totalmente necesario para volver a recargar y estar disponible.

-Es una de las grandes referentes en cuando a la maternidad en el fútbol. ¿Cómo fue el momento de tomar esa decisión de ser madre?

-Es verdad que ya llevaba unos cuantos años con Lucía, mi mujer, y teníamos claro que queríamos formar una familia. Estando en París dijimos: '¿Por qué no nos ponemos?'. Ella es algo mayor que yo y acabó su carrera deportiva, entonces decimos que fuera ella [la gestante]. Siempre lo digo, es muy diferente si eres tú quien porta al bebé, porque tienes que parar cierto tiempo. Hay una recuperación de por medio. Se ha visto en otras jugadoras que no siempre sale bien. Necesitas mucho más apoyo. En mi caso, lo decidimos así, y por esa parte no hubo una penalización a mí misma, digamos, de tener que parar un tiempo. Al final, aquí, si no entrenas no puedes jugar. A partir de ahí la implicación es la misma. Hemos tenido mucha suerte también con Mateo [su hijo de cuatro años], porque nos lo ha puesto siempre muy fácil. Pero hay momentos en que cuesta el no dormir por la noche cuando tienes tanta exigencia aquí, sobre todo al principio. Pero eso se acabó prontito. Nos lo pone muy fácil. Es su realidad también que yo me vaya cada dos por tres a jugar un partido, que me vea primero en casa y de repente esté en la tele. Tenemos una realidad de una familia diferente por el tema del trabajo, pero tengo la suerte de que me apoyan mucho. En cuanto pueden se desplazan. Y al Johan vienen siempre. Eso me hace sentir orgullosa.

Retratos de Irene Paredes, futbolista del FC Barcelona, durante una sesión fotográfica en las gradas del estadio Johan Cruyff, con motivo de una entrevista.

-Muchas veces va su hijo al Johan con la bici. Es su normalidad. ¿Es consciente de que su mamá es la central titular del Barça?

-Para él es su realidad, entonces para él es normal. De hecho, tiene amigos y amigas que les dicen a sus madres: "Jo, ¿por qué tú no juegas en el Barça?". Lo viven a su manera, pero para él es normal venir. Muchas veces me pregunta, porque no sabe cuándo tengo partido: '¿Y hoy toca fútbol?'. Le gusta venir a vernos.

-Ver el fútbol a través de sus ojos, con la ingenuidad o la pureza que ha ido perdiendo el fútbol.

-Sí. Y como le veo empezar a jugar. Yo soy la primera que no le quiero obligar a nada. Pero al final es lo que él ve. Instintivamente pide el balón y juega.

-Usted tiene doble entrenamiento, en casa y con el Barcelona.

-A veces sí, a veces sí [ríe].

-¿Es plenamente consciente de la cantidad de cosas que realmente están cambiando ustedes?

-No lo sé. Como no podemos parar y tenemos tantas cosas, tantos objetivos, uno detrás de otro, creo que desde fuera quizá se vea algo mejor. Sí que somos conscientes de todo lo que ha evolucionado. Tengo la suerte de haberlo vivido todo, de haber sido parte de ese cambio. Y en el tema de la conciliación es verdad que la Federación está haciendo un esfuerzo grande. Creo que es totalmente necesario. Al final siempre lo decimos y es así, una jugadora, para que rinda bien, no es solo estar bien físicamente, es lo que dejas en casa, cómo lo dejas, cuál es tu situación. Y luego somos adultos para decidir. Hay gente que prefiere tener a su familia cerca, que suele ser lo normal, pero hay gente que no. Ayuda tener esa opción de tenerles cerca o de poder organizarte con ellos para que tú también estés más tranquila y estés bien mentalmente, porque eso es lo que te va a ayudar luego a poder rendir.

Retratos de Irene Paredes, futbolista del FC Barcelona, durante una sesión fotográfica en las gradas del estadio Johan Cruyff, con motivo de una entrevista.

-Esa tranquilidad le permite focalizarse plenamente en el fútbol.

-A mí sí, a mí me ayuda. Siempre me ha ayudado tener a la familia cerca. Es verdad que siempre me he sentido muy arropada y ahora, además con Mateo, que pasa el tiempo muy rápido, que crece muy rápido, que me haya podido acompañar a los últimos grandes torneos, creo que es muy bueno para mí. Porque a mí me da paz, pero también es bueno para él, porque si no te puede pasar dos semanas o dos meses sin verle y eso es duro.

-Al final pensamos mucho en la conciliación por parte de ustedes, las futbolistas, pero también hay que pensar desde la parte del niño, de cómo de importante es tener a sus madres cerca en cualquier situación.

-Él lo entiende a su manera. Eso se lo explico desde muy chiquitín. A medida que va creciendo y se va desarrollando, lo va entendiendo mejor. Aunque a día de hoy todavía no sabe muy bien cuándo juego con el Barça, cuándo juego con la selección. El otro día jugamos en Montjuic y se le hacía un poco bola, porque la noción del tiempo no la controla bien todavía [ríe]. Yo se lo explico, hay veces que tiene jaleo, porque también viajamos, como esta semana, que jugamos fuera dos veces, otras veces lo hacemos solo una vez y es en casa. Yo se lo voy explicando, porque forma parte de su rutina, de nuestro día a día, de nuestra vida y él lo va interiorizando. Para él es normal, creo que cada vez le da más pena que me vaya. Eso cuesta más de llevar, pero es que es así.

-¿La derrota con el Barça en la final de la Champions en Lisboa, los ajustes económicos, además de la caída también en la final de la Eurocopa con España, dan una sensación de que se está terminando algo?

-Es evidente es que ha habido cambios. Se han ido jugadoras y ha habido poquitas incorporaciones. A partir de ahí, si nos fijamos en los resultados, lo de Lisboa y la Eurocopa, puede pasar. Es verdad que dolió mucho cómo fue lo de Lisboa, que no nos reconocimos en ese partido, pero al final es una final, hay que jugarla y a la vista está que no estuvimos bien y la perdimos. Fueron dos mazazos muy grandes con muy poco espacio de tiempo, y eso cuesta. También tuvimos más vacaciones que otros años y creo que la temporada la afrontamos con ganas, con nuevos objetivos. Para bien y para mal esto no para. Se trata de volver a currar. La situación del club es la que es, lo que sentimos muy fuertemente es que las que estamos lo hacemos muy bien. Estamos entrenando mucho y bien, y a la vista está que el equipo está fluyendo. Estamos encadenando minutos y la gente está bien. Al final, es fútbol, es deporte, es vida. Hay momentos mejores y peores. A nivel individual, hay momentos mejores y peores, a nivel grupal y a nivel de club, también. En nuestra mano está venir a entrenar con las mismas ganas cada día. Nos peleamos para ser las mejores todos los días. Creo que, de momento, el equipo lo está haciendo muy bien.

-El nivel de fiscalización en este club es muy alto, la lupa en cada una de vosotras está muy puesta. ¿Siente que se os juzga diferente o con mayor detalle que en cualquier otro sitio?

-Forma parte de la exposición. Este equipo ha hecho cosas muy muy grandes. Ha enganchado a muchísima gente, por tanto, también es normal que te juzguen más fuertemente. Cuando saben que eres capaz de hacerlo muy bien, el día que lo haces mal, te meten. Y es normal. Pero a nosotras mismas también. Creo que encontrar un equipo como éste aquí es muy difícil, por el nivel de autoexigencia que tenemos con nosotras mismas y con el resto, por parte nuestra y por parte del staff. Somos las primeras que queremos hacerlo bien, y en el momento que no lo hacemos buscamos un porqué, el cómo mejorarlo y cómo hay que seguir. Eso creo que en otros equipos es difícil de encontrar. Yo he estado en otros equipos y hay gente muy competitiva, pero que encuentres a 25 tías hipercompetitivas y un staff que apriete y tenga tanta capacidad de apretar a cada una hasta sus límites, es difícil. Luego, por parte de la prensa, pues bueno, cuanta más gente nos siga, más gente nos va a apretar. Hay que tomarlo como algo positivo.

Retratos de Irene Paredes, futbolista del FC Barcelona, durante una sesión fotográfica en las gradas del estadio Johan Cruyff, con motivo de una entrevista.

-¿Cómo vive el nivel de apoyo social que hay en Barcelona?

-Hay un movimiento muy bonito. El otro día en Montjuïc, donde además hacía tiempo que no jugábamos, la gente respondió bien, ayudándonos, apretando... Es chulo porque independientemente de toda la gente que venga a los campos, fuera también, vas por la calle y la gente está al día. Sean socios o no, vengan al campo o no, la gente sabe lo que hacemos, conoce a las jugadoras, tiene alrededor gente joven, niños, niñas que nos siguen... Y eso es muy difícil de conseguir. Barcelona nos apoya de todas las maneras y creo que todo el mundo conoce a nuestro equipo de una manera u otra. Y eso es chulo.

-Han cambiado también el paradigma del aficionado al fútbol. Mujeres, niños, gente mayor les ven.

-Es muy bonito, creo que también el club ha hecho una labor muy buena de comunicación, de mostrar. Te puede gustar o no, pero todavía hay gente que no nos ha visto jugar. Que luego si dice: 'No me gusta', pues vale, no pasa nada. Que le gusta más el básquet, pues genial. Pero dar esa posibilidad a la gente para que nos vean... Además, si ganamos es más fácil enganchar. Y así hemos enganchado a muchísima gente. Hay muchísimas más niñas jugando a fútbol. Es es bonito.

-¿Qué le pide a este año? Ya no solo títulos, que entiendo que dirá que ganarlos todo.

-Yo pido disfrutar, que es muy amplio. Pero al final implica que vengas con ganas todos los días, que las lesiones te respeten, y nos respeten como equipo, que seamos capaces de seguir apretándonos, porque eso nos acercará a los resultados. A nivel individual, si lo disfrutamos, si disfrutamos del día a día, estando aquí y luego también en casa, creo que irá bien.