FIBA Europe Cup: UCAM Murcia - Start Lublin, en directo

En directo: UCAM Murcia - Start Lublin (20.30 horas, Popular TV)

El conjunto universitario ya tiene asegurada su presencia en la siguiente ronda de la FIBA Europe Cup como primer clasificado del grupo A independientemente del resultado con el que finalice este encuentro. Además, los de Sito Alonso ya conocen a dos de sus tres sus próximos rivales: Rostock Seawolves (Alemania) y Energa Trefl Sopot (Polonia).

Sander Raieste, Jonah Radebaugh, Devontae Cacok y Howard Sant-Roos son los descartes de la convocatoria. En su lugar entran Dani García, Rubén López de la Torre y los canteranos Lee Aaliya y Joao Neves.