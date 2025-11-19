Baloncesto
FIBA Europe Cup: UCAM Murcia - Start Lublin, en directo
Sigue cuarto a cuarto la última jornada de la fase regular de la competición europea que se está disputando en el Palacio y en la que el conjunto universitario ya tiene asegurada su presencia como primero de grupo
En directo: UCAM Murcia - Start Lublin (20.30 horas, Popular TV)
El conjunto universitario ya tiene asegurada su presencia en la siguiente ronda de la FIBA Europe Cup como primer clasificado del grupo A independientemente del resultado con el que finalice este encuentro. Además, los de Sito Alonso ya conocen a dos de sus tres sus próximos rivales: Rostock Seawolves (Alemania) y Energa Trefl Sopot (Polonia).
Sander Raieste, Jonah Radebaugh, Devontae Cacok y Howard Sant-Roos son los descartes de la convocatoria. En su lugar entran Dani García, Rubén López de la Torre y los canteranos Lee Aaliya y Joao Neves.
- Consulta las estadísticas del partido
- Así está la clasificación del grupo A de la FIBA Europe Cup
- Previa: El UCAM cierra la fase de grupos con los deberes hechos
