Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto

FIBA Europe Cup: UCAM Murcia - Start Lublin, en directo

Sigue cuarto a cuarto la última jornada de la fase regular de la competición europea que se está disputando en el Palacio y en la que el conjunto universitario ya tiene asegurada su presencia como primero de grupo

Rubén López de la Torre, del UCAM Murcia, durante el partido ante el Bosna en el Palacio.

Rubén López de la Torre, del UCAM Murcia, durante el partido ante el Bosna en el Palacio. / Juan Carlos Caval

José Pablo Guillén

José Pablo Guillén

En directo: UCAM Murcia - Start Lublin (20.30 horas, Popular TV)

El conjunto universitario ya tiene asegurada su presencia en la siguiente ronda de la FIBA Europe Cup como primer clasificado del grupo A independientemente del resultado con el que finalice este encuentro. Además, los de Sito Alonso ya conocen a dos de sus tres sus próximos rivales: Rostock Seawolves (Alemania) y Energa Trefl Sopot (Polonia).

Sander Raieste, Jonah Radebaugh, Devontae Cacok y Howard Sant-Roos son los descartes de la convocatoria. En su lugar entran Dani García, Rubén López de la Torre y los canteranos Lee Aaliya y Joao Neves.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents