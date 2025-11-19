Eduardo Noguera: "Si sigue Duino, estamos abocados a la desgobernanza, al vacío y la desaparición"

El Fútbol Club Cartagena se encuentra en unos días clave para su futuro como entidad. Las deudas del club con las administraciones amenazan con posibles embargos y sólo existe una salida: la venta definitiva del club por parte de Duino Inversiones a Alejandro Arribas. Así lo entienden todas las partes. La compradora, la vendedora y la afición, que sufre este tira y afloja de una negociación que llega hasta el céntimo.

Para jugar su papel en esta situación, la Federación de Peñas tuvo a bien anunciar una serie de medidas que defienden los intereses de los aficionados y del club por su supervivencia. El presidente de la FPFCCT, Eduardo Noguera, atendió a La Opinión para personificar el sentir de la federación y para explicar cada paso que se está dando en favor de una resolución viable.

La Federación de Peñas anunció el pasado lunes una serie de medidas para exigir cambios en la directiva del FC Cartagena. ¿Qué cambios se esperan conseguir?

Cuando hablamos de un cambio, hablamos de la venta, no hablamos de otra cosa. Hablamos de que el equipo de Alejandro Arribas entre a trabajar en el FC Cartagena. Si hay un cambio en estos días, todas las medidas quedarían desconvocadas.

Ese ‘plan de acción y medidas de presión’ que anuncia la FPFCCT comienza con una solicitud de una reunión de urgencia con la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo.¿Ya se ha llevado a cabo?

Se ha solicitado esta misma mañana. Estamos a la espera de respuesta, pero la solicitud de reunión ha salido esta mañana hacia la alcaldía. Aún no hay respuesta, pero esperamos tenerla.

Con el mismo destinatario iba dirigida la solicitud de designar a 30 abonados para representar al club en el palco ante el abandono de la directiva. ¿Se ha dado este paso también?

Se ha solicitado la designación de representación del club en el palco por parte de abonados. Se ha hecho en un escrito diferente al de la reunión con la alcaldesa.

Un paso más allá iría la asistencia al Pleno del Ayuntamiento de Cartagena el próximo 27 de noviembre.

Esta medida queda a expensas de que se produzca la venta. Si llegado el día 27 no se ha producido esa venta, una representación de la Federación de Peñas iremos al pleno del Ayuntamiento a hacer constancia de nuestra preocupación simplemente con nuestra presencia, sin voz ni voto, ya que los plenos son públicos. No vamos a montar ningún ‘pollo’, pero buscamos tener reuniones con los distintos grupos municipales llegado el momento.

También existe la intención de realizar un escrito a la Real Federación Española de Fútbol y a la Consejería de Deportes de la Comunidad. ¿Esta medida se ha adoptado?

Esos pasos aún no se han dado. Son pasos que vamos a ir dando paulatinamente desde aquí hasta el 1 de diciembre.

Además, la Federación de Peñas del FC Cartagena remitió un escrito al CSD mostrando la preocupación por el proceso de compraventa. ¿Habéis recibido respuesta sobre este tema?

Tenemos la certeza de que lo han recibido de parte de Correos, porque el escrito se envió por burofax con acuso de recibo. Desde el CSD no se han puesto en contacto con nosotros. Una de las medidas es la de preguntar en qué estado se encuentra nuestra solicitud.

¿Desde la FPFCCT hay confianza en que se cierre finalmente la venta del club pronto? ¿Qué medidas se adoptarían en caso de que no haya cambios el 1 de diciembre, fecha límite impuesta por la federación?

No contemplamos otra opción. Si, ahora mismo, Alejandro Arribas dice que se va del Cartagena, no tenemos nada previsto en cuanto a actuación. Tenemos confianza en que continúe adelante, pero es difícil si siguen poniéndoselo así de complicado. No contemplamos que no se cierre la venta. Estamos convencidos de que sería la muerte del club.

¿Y si Duino Inversiones continúa al frente del club?

Si Alejandro Arribas acaba renunciando a entrar y continúa Duino Inversiones, con Paco Belmonte y quien haya, estaríamos abocados a la desgobernanza, el vacío y a un concurso de acreedores o una desaparición pronto.