CaixaBank impulsa por cuarto año la carrera a favor de la Fundación Ronald McDonald

CaixaBank, junto al ayuntamiento de Murcia y la Fundación Infantil Ronald McDonald, han presentado la cuarta edición de la carrera solidaria organizada por la Sala Familiar que esta fundación tiene en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. La competición, que se celebrará el próximo 25 de enero, tiene como objetivo recaudar fondos y dar mayor visibilidad a la labor que desarrolla la Sala Familiar Ronald McDonald.

Este encuentro deportivo y familiar, ya consolidado como una iniciativa clave en la Región de Murcia, reafirma el compromiso de las entidades organizadoras con el bienestar social y el acompañamiento emocional de las familias con menores hospitalizados. La Sala Familiar, concebida como un ‘hogar fuera del hogar’, ofrece un espacio de descanso, apoyo y acompañamiento para que padres y madres puedan permanecer cerca de sus hijos durante el proceso de hospitalización.

La carrera solidaria contará con tres modalidades principales para adaptarse a todos los participantes y fomentar la participación de familias, deportistas y niños: una carrera absoluta de 5 kilometros, destinada a quienes buscan un reto deportivo; una marcha familiar que permite disfrutar del recorrido de manera más relajada y en grupo; y una carrera infantil no competitiva, diseñada para los más pequeños, promoviendo hábitos saludables y valores de solidaridad desde la infancia. Todas las modalidades recorrerán distintos tramos del centro de Murcia, con salida y llegada en la avenida de la Libertad, convirtiendo la ciudad en un punto de encuentro de deporte y solidaridad.

La presentación oficial se ha llevado a cabo en el edificio corporativo de CaixaBank en Murcia y ha contado con la participación de la directora territorial de CaixaBank en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia, Olga García; del concejal de Deportes del ayuntamiento de Murcia, Miguel Ángel Noguera; de la coordinadora de la Sala Familiar de la Fundación Infantil Ronald McDonald de Murcia, Eva Conesa; y del director gerente del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca, Amancio Marín.

Durante su intervención, la directora territorial de CaixaBank ha señalado que "para CaixaBank, impulsar esta carrera significa reforzar nuestro compromiso con las familias murcianas, especialmente con aquellas que atraviesan momentos difíciles, y creemos firmemente que nuestra misión social debe traducirse en hechos, por lo que apoyar la labor de la Sala Familiar Ronald McDonald es una manera directa de estar al lado de quienes más lo necesitan".