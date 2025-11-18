La TotalEnergies Maratón Murcia Costa Cálida inicia la cuenta atrás

La TotalEnergies Maratón Murcia Costa Cálida, que organiza el club Murcia Challenge, ha iniciado la cuenta atrás para su decimotercera edición, que se celebrará por las calles de Murcia el próximo 1 de febrero de 2026.

La prueba se ha convertido en uno de los principales eventos deportivos que se realizan anualmente en la séptima ciudad de España, donde el deporte en general y el running en particular están cogiendo gran auge y protagonismo en sus calles. La afición ha crecido exponencialmente de una manera asombrosa en los últimos años, posicionando el evento deportivo a la altura de los deportistas más exigentes, y situando la prueba en la agenda de corredores y corredoras de todo el mundo, para los que ya es un referente deportivo internacional, con la previsión de superar los 10.000 participantes en esta nueva edición.

Los recorridos están homologados por la Federación Española y la World Athletics

La maratón es la prueba reina del running en la ciudad de Murcia, con un circuito plano, rápido y veloz, totalmente urbano y homologado para las distancias maratón y media maratón, así como el 10K, por la Real Federación Española de Atletismo y la World Athletics con su inclusión en el calendario internacional de las tres distancias. Todo ello en unión con la Federación de Atletismo de la Región de Murcia, por lo que cualquier marca conseguida en cualquiera de las distancias será oficial a todos los efectos.

Podios de los ganadores y llegadas a la meta en la TotalEnergies Murcia Maratón Costa Cálida / Israel Sánchez

Gran repercusión económica

La repercusión económica en la ciudad de Murcia es muy importante, ya que genera beneficios para distintos sectores, y sus actividades superan el plano deportivo, convirtiéndose en un evento social y turístico que sirve para promocionar la ciudad y la Región de Murcia, poniéndolo a la altura de otros como las Fiestas de Primavera o la Feria de Septiembre.

Existen también una serie de factores que hacen que la TotalEnergies Maratón Murcia Costa Cálida no sólo sea un evento deportivo, sino que también trascienda a lo social, ya que tendrá presencia en los colegios, con charlas sobre los valores del deporte impartidas por profesionales, y una mini-maratón que se desarrollará el sábado 31 de enero, donde la organización regala mil dorsales para que los niños y niñas puedan participar. Además, la prueba colabora con diferentes asociaciones y ONGs que realizan actividades de ayuda humanitaria y cooperación internacional, dando siempre prioridad a la promoción del deporte inclusivo en toda su extensión, ofreciendo visibilidad a través del deporte y la creación de diferentes sinergias, como regalar la inscripción a los corredores que acrediten el 50% de discapacidad.

Mini maratón Total Energies Murcia. / Israel Sánchez

También durante el fin de semana previo al día de la carrera se celebrará la Expo Murcia Feria del Corredor, donde se entregarán los dorsales y podrán exponerse en stands patrocinadores y empresas del sector con una previsión de más de 20.000 visitantes.

En definitiva, la TotalEnergies Maratón Murcia Costa Cálida Soltec es un evento único en la ciudad de Murcia que ya es una cita consolidada en el panorama nacional e internacional.

Las inscripciones están abiertas en la web oficial (www.maratonmurcia.com) con diferentes tramos de precios segundas las distancias.