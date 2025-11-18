Siete medallas para la selección regional júnior en el Nacional

La selección murciana júnior de halterofilia firmó una destacada actuación en el Campeonato de España al conseguir un total de siete medallas, consolidándose como una de las delegaciones con mejor medallero del certamen. Bajo la dirección técnica de los entrenadores de la Federación Murciana, Álvaro Ocaña y Manu Herrero, los jóvenes deportistas demostraron un excelente nivel y un prometedor futuro para la halterofilia regional.

En la categoría -86 kg, Naira Martínez se convirtió en una de las protagonistas de los campeonatos al lograr tres medallas: una plata en arrancada, un bronce en dos tiempos, y otro bronce en el total olímpico, cerrando una actuación sobresaliente.

Por su parte, Athenea Ibáñez, en -77 kg, brilló con fuerza al subirse al podio en todas las modalidades. La deportista murciana conquistó el oro en arrancada, la plata en dos tiempos y el oro en el total olímpico, consagrándose como una de las mejores del campeonato.

En la categoría -88 kg, David García logró una medalla de bronce en arrancada y obtuvo una meritoria cuarta posición en el total olímpico, quedándose a las puertas del podio general tras una competición muy disputada.

Finalmente, en -71 kg, Héctor Ramírez completó la participación murciana alcanzando una novena posición, aportando un valioso resultado para el equipo en un cuadro de gran nivel competitivo.

El combinado murciano regresa así con un excelente botín de medallas y grandes sensaciones, reflejo del trabajo constante de los deportistas y del cuerpo técnico.