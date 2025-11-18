ElPozo busca ante el Palma su décima victoria consecutiva

ElPozo Murcia le ha cogido el gusto a eso de ganar, pero tiene que andar con ojo, que para sumar de tres, también hace falta jugar bien. Algo que al cuadro de Josan González le viene costando en sus últimos enfrentamientos. La cita de hoy, en esta jornada entre semana, es ante el Palma Futsal, un rival fuerte, capaz de tumbar a cualquiera. El choque se podrá seguir a través de LaLiga Plus, a partir de las 19.30 horas.

El cuadro murciano mantiene el liderato gracias a su triunfo en casa ante el Ribera Navarra. Una victoria que quedó reflejada en el marcador, pero no sobre el parqué, ya que los de Josan González volvieron a estar espesos a la hora de dominar el encuentro. Por suerte, Marcel se puso la capa y tiró de los suyos con un doblete.

Todas las imágenes de la victoria de ElPozo Murcia / Israel Sánchez

El técnico cordobés ha tenido que tomar cartas en el asunto en tiempo récord, ya que jugaron el sábado, y hoy martes, vuelven a vestirse de corto. Esta vez no tiene enfrente a un rival de la parte baja de la tabla, sino que se mide a otro candidato a levantar el título liguero, Palma Futsal. En esta ocasión, ElPozo Murcia tendrá que elevar más sus prestaciones en la pista si quiere llevarse todos los puntos de vuelta a casa.

"De los cinco partidos de la primera vuelta que nos quedan, cuatro de ellos son contra rivales que a principio de temporada tienen los mismos objetivos que nosotros", avisa Josan González, entrenador de ElPozo

«Queremos la décima. Ya lo dije el sábado, que queremos más, y ahora nos toca visitar la pista del tres veces campeón de Europa, Palma Futsal. Un equipo que cada año, a pesar de perder muchos jugadores, sabe readaptarse y pelear por todo. Vamos a una cancha donde los locales suelen perder pocos partidos, y vamos con esa ambición de traernos los tres puntos», comentó el técnico de ElPozo Murcia, Josan González.

«Ahora, de los cinco partidos que nos quedan, cuatro de ellos son contra rivales que a principio de temporada tienen los mismos objetivos que nosotros. Ahí tenemos que igualar la parte más difícil, que es la motivación. Este va a ser un partido muy importante, ante un rival que viene avisando desde hace años que puede sentarse en la mesa de los grandes», mencionó.

Sobre el buen inicio de temporada dijo que «si me tengo que quedar con algo, es que es un equipo que está creando una identidad propia, y que se deja todo, tanto con balón como sin él. También hay que tener un poco de fortuna en este tipo de partidos», explicó.

El Palma Fustsal llega al duelo ante los murcianos siendo un equipo imparable en Europa. Los mallorquines vencieron sus tres partidos de Champions en la primera fase. Después conquistaron la Intercontinental, imponiéndose por 4-2 al Peñarol. En liga está en puestos de play off, ocupando la quinta plaza, y con ganas de volver a sumar una victoria más y acabar con esta hegemonía de un ElPozo Murcia que tratará de evitarlo por todos los medios.