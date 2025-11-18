La complacencia, el pecado capital del FC Cartagena

Nadie dijo que fuera fácil. De hecho, al término de la pasada temporada, nadie pensó que fuera posible. El Fútbol Club Cartagena se postuló como candidato al ascenso de categoría tras descender de Segunda gracias a un buen mercado de verano y un inicio prometedor en liga. No obstante, ese buen inicio de temporada ha podido provocar en la plantilla albinegra un conformismo peligroso. Es por eso que vemos sobre el campo a un irregular Cartagena, capaz de lo mejor y de lo peor, y ante los micrófonos un discurso vacilante entre la ambición y la complacencia.

Regresar al fútbol profesional una temporada después de abandonarlo es un reto para equipos muy fuertes. Tanto a nivel institucional como económico y deportivo. De esas tres patas sólo tiene una el cuadro portuario, que no se puede apoyar ni en su estructura como club ni en sus finanzas. El problema, quizás, son las altas expectativas que ha generado el conjunto de Javi Rey sin las armas necesarias para cumplirlas. Y lo peor es que sean sus propios futbolistas los que crean que las expectativas realizan todo el trabajo.

El técnico gallego se marcha «orgulloso» del equipo mientras las estadísticas reflejan inferioridad

Esa es la sensación que dio el equipo cartagenero ante el Europa. Saltó al campo sin intención, como si por pura calidad -que la tiene- fuera a dominar y ganar a un equipo que no pierde en su campo desde hace un año. Descubrió el Cartagena el motivo por las malas. Una intensidad muy superior a la suya y una velocidad que nunca alcanzaba. Siempre iba tarde el cuadro albinegro y volvieron los fantasmas de visitante, esta vez en forma de juego aéreo.

Luismi conduce un balón frente a un rival en una acción del encuentro / LOF

El choque en el Nou Sardenya sacó a relucir todas las carencias de un FC Cartagena que no termina de imponerse en la lucha por los primeros puestos. Además de las futbolísticas, reflejadas en la creación de juego, la ofensiva exterior y la falta de mordiente arriba, también expuso el cuadro de Aday Benítez la ausencia de determinación de los portuarios. ¿Quiere el Cartagena pelear por el ascenso? Entonces no puede autocomplacerse en el campo ni en rueda de prensa.

Discurso conformista

«Nos tenemos que ir orgullosos del partido a nivel de competitividad», afirmó Rey tras los noventa minutos en unas declaraciones que no han sentado nada bien a la parroquia albinegra. Su equipo no ganó en ninguna de las estadísticas del choque: ni en posesión ni en disparos totales ni en tiros a puerta ni en saques de esquina. Catorce disparos permitieron los cartageneros contra la portería de Lucho García, que detuvo siete.

Se conformó Javi Rey con los diez minutos en los que se volcaron sus jugadores en busca del empate. Ya por detrás en el marcador. «Generamos, tuvimos una ocasión muy clara con 1 a 0 y en la siguiente jugada. Incluso con diez nos volcamos y lo intentamos de todas las maneras y el esfuerzo de mis jugadores es espectacular», aseguró.

Pero esta visión demasiado tolerante no le viene de ahora al técnico de Ourense. Desde casi el comienzo del curso viene admitiendo Javi Rey que «fuera de casa es prácticamente imposible ganar». No le falta razón al entrenador si habla de la dificultad de la categoría o si generaliza entre los veinte equipos que la conforman. Pero es incoherente si no aporta a su equipo la motivación de la que carece para luchar por el objetivo que está defendiendo.

Punto diferencial

En el grupo 2 de Primera RFEF son pocos los equipos que ganan habitualmente fuera de casa, pero todos ellos están afianzando su objetivo desde el principio de temporada. Atlético Madrileño, con 4 triunfos; y Sabadell y Alcorcón con 3, son los mejores visitantes por el momento. Les siguen el Ibiza y el Europa, con 2. Si el Cartagena (1) quiere estar en ese grupo, debe cambiar la mentalidad cuando sale fuera del Cartagonova. Y ese cambio de mentalidad pasa por la palabra del entrenador.

Por ahora, con un único partido ganado fuera de casa en el que tampoco fue superior a su rival, el Cartagena no ha dado el golpe en la mesa que se espera de un grupo diferencial y que lucha por volver a Segunda.

El técnico gallego, siempre prudente en sus palabras, ha caído en una trampa. Por un lado, ha aceptado Rey el objetivo inamovible del ascenso de categoría por obligación moral. Por otro lado, es consciente de las carencias del grupo. Hay incompatibilidades que mantienen al Cartagena en una indeterminación constante entre ser uno de los grandes o quedarse como un equipo más.