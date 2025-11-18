Cehegín se afianza como referente del trail running nacional con la FalcoTrail 2025

El próximo sábado 29 de noviembre, Cehegín volverá a ser el epicentro del trail regional con la celebración de la FalcoTrail 2025, que este año acoge el Campeonato Regional de Segmento Trail.

La presentación oficial de la carrera se ha celebrado en el Claustro del Convento de San Esteban (Cehegín), en un acto presidido por la alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor, junto a Fran Sánchez, director general de Deportes de la Región de Murcia; José Antonio Zafra, concejal de Deportes; Andrés Aznar, presidente del Club Deportivo Quípar; y Jesús Leal, director de la carrera.

Durante la convocatoria, los responsables destacaron la importancia de la FalcoTrail como referente regional de trail running, así como su carácter familiar y solidario, y se dieron a conocer los detalles de la prueba, que contará con corredores procedentes de más de 25 provincias españolas y diferentes países.

FalcoTrail 2025 / La Opinión

Entre los atletas más destacados que participarán se encuentran Raúl García Castán, Marta Esteban y Ana Cristina Constantin, junto a corredores locales como María Victoria Soler Jiménez “La Vikinga” y Francisco José Díaz Pozo, que aportan un alto nivel competitivo y consolidan el prestigio de la FalcoTrail.

El exigente trazado llevará a los participantes por las espectaculares Sierra del Quípar y Sierra del Burete, combinando deporte y naturaleza en un entorno único. Los corredores podrán elegir entre cuatro distancias adaptadas a distintos perfiles: 11 km (Promo), 22 km (Medio Maratón), 47 km (Maratón Trail) y 71 km (Ultra Trail), con desniveles de hasta +1.200 m en los 22 km.

La jornada incluirá la Falquito, una prueba para los más pequeños que convierte la FalcoTrail en una auténtica fiesta familiar, con animación, actividades y música en directo en la línea de meta. Además, la prueba mantiene su compromiso social: durante toda la jornada se llevará a cabo la campaña de donación de médula ósea 'Un Trail por la Vida', y lo recaudado en la Falquito se donará a la AECC (Asociación Española Contra el Cáncer).

Gracias al apoyo institucional y a la pasión de los corredores, la FalcoTrail 2025 se presenta como mucho más que una prueba deportiva de alto nivel: es una celebración del deporte, la naturaleza y la solidaridad, que promete un fin de semana inolvidable para participantes, familias y visitantes.