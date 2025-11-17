Automovilismo
El Regional de Karting concluye en Sucina
Gaspar Zamora
El circuito Yepes Motor, de Sucina, acogió la ultima cita de la temporada de Campeonato de la Región de Murcia de Karting, en la que se impusieron en la Carrera 2, en Pre Mini Quique Nicolás; en Mini, Héctor Tarazón; en júnior, Francisco Javier Álvarez; en senior, Daniel Hernández; en KZ-DD2, Mario Peregrino; y en Máster 30, Mario Morillo, por delante de Daniel Donaire y Miguel Ángel Vargase; y en Mini, Héctor. Gaspar Zamora.
- Todo lo que debes saber sobre la Magna Procesión Jubilar de Murcia: horarios, itinerario y pasos
- En directo: Real Murcia-Teruel
- Más allá del debate: la oportunidad real de Las Torres de Cotillas para transformar los purines en energía limpia y desarrollo sostenible
- Isabel Rodríguez: 'La Región de Murcia es la comunidad más incompetente para ejecutar los fondos de vivienda
- Murcia y Valencia se alían para llevar a los tribunales la 'deficiente' gestión del Tajo y parar el recorte al Trasvase
- Calles cortadas y restricciones de tráfico este sábado en Murcia por la Magna Procesión Jubilar: consulta el recorrido y los traslados
- Cierren el SEF, por favor
- ‘Miraqueplan’ este fin de semana en la Región: catas en barco, conciertos gratuitos y mercadillos artesanales