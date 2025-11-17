El Regional de Karting concluye en Sucina

El circuito Yepes Motor, de Sucina, acogió la ultima cita de la temporada de Campeonato de la Región de Murcia de Karting, en la que se impusieron en la Carrera 2, en Pre Mini Quique Nicolás; en Mini, Héctor Tarazón; en júnior, Francisco Javier Álvarez; en senior, Daniel Hernández; en KZ-DD2, Mario Peregrino; y en Máster 30, Mario Morillo, por delante de Daniel Donaire y Miguel Ángel Vargase; y en Mini, Héctor. Gaspar Zamora.