Al Real Murcia solo le da para sobrevivir

En el tercer partido liguero de Adrián Colunga en el banquillo del Real Murcia, el conjunto grana volvió a la dura realidad. Porque cuando los murcianistas tenían en su mano conseguir la tercera victoria consecutiva para confirmar que la flecha ya apunta hacia ariba, lo único que se confirmó es que los milagros no se dan todos los días, y el Real Murcia ya había gastado dos. Porque viendo la incapacidad del equipo para evolucionar, incluso agotada ya la bala del cambio de entrenador, solo se puede concluir que lo de Sevilla ante el Betis Deportivo o lo del Nástic en Nueva Condomina fueron más golpes de suerte que otra cosa.

Pero esa pegada que apareció de la nada para sacar al Real Murcia del descenso no apareció en el día de ayer ante el Teruel, y sin ni un chispazo de inspiración la victoria es imposible (0-0). Porque no es que al Real Murcia le fallara la pegada, es que el Real Murcia solo fue capaz de generar una ocasión clara durante los 90 minutos. Es verdad que la acción fue clarísima, es verdad que el disparo de Flakus se marchó rozando el palo, pero si en el vestuario se conforman con eso, deberían empezar a renunciar a los contratos que firmaron para liderar a una plantilla de ascenso.

Colunga: «Ante equipos como el Teruel es muy complicado»

Otra vez pitos

Todo el mundo sabe ya que esta plantilla tiene poco de plantilla de ascenso. Y si alguien todavía mantenía la esperanza después de dos triunfos consecutivos, ayer se vio inmerso de nuevo en una depresión absoluta. Porque otra vez el Real Murcia fue despedido con pitos, porque nadie entendió que Colunga se vistiera de Etxeberria para volver a un sistema de defensa de tres que no funciona; porque es incomprensible que el equipo grana salte a Nueva Condomina a no mirar ni a la cara al Teruel y porque en tres semanas Colunga no ha cambiado nada en cuanto a juego se refiere.

A lo mejor es que hay que empezar a asumir eso de que ‘de donde no hay no se puede sacar’. Porque lo mires por donde lo mires, la plantilla del Real Murcia no da para más. De ahí que posiblemente ayer Adrián Colunga diera instrucciones de sobrevivir como fuera, a la espera de un golpe de suerte que no llegó, satisfecho de salvar un punto que no vale para nada.

Mirando a enero

A lo mejor es que hay que asumir que a esto está condenado el Real Murcia en las próximas semanas. A lo mejor es que el único camino válido es ir salvando puntos como sea a la espera de que llegue el mercado invernal y se pueda fichar de verdad. Otra cosa es que esa esperanza vaya a traer resultados. Porque quién va a fichar en enero si el Real Murcia no tiene ni director deportivo; porque qué confianza se puede tener en el próximo mercado si para incorporar a nuevos jugadores hay que despedir, y no me veo yo a Felipe Moreno poniendo otro cheque en blanco sobre la mesa para rescindir contratos de altos vuelos; y porque todavía llega enero y el plan genial del club es vendernos que los ‘fichajes’ van a ser Antxón Jaso y Zeka.

La única realidad ahora mismo es que la plantilla del Real Murcia es la más decepcionante que se recuerda. Tanto que, entre la mala planificación, las numerosas bajas por lesión y la poca aportación de algunos fichajes, cada alineación parece confeccionada tirando una moneda al aire. De hecho, como volvió a suceder ayer, hay que esperar a que el colegiado señale el inicio para realmente saber cómo se van a colocar los futbolistas en el campo.

Sin Alberto González

Ayer Colunga se hizo un Etxeberria y se sacó de la chistera otra vez la maldita defensa de tres. Es verdad que no tenía a Alberto González, el último en caer lesionado, pero también es cierto que había opciones para mantener el sistema de semanas anteriores, en cambio decidió innovar y al Real Murcia las innovaciones no le van. Porque con Héctor Pérez, Sekou y Andrés López atrás daba la sensación de que los granas iban a saltar en cualquier momento por los aires, y más teniendo en cuenta que el Teruel jugaba con doce, porque aunque Antonio David lucía la elástica grana, se empeñó en ser el mejor futbolista de los visitantes.

Cada balón que tocaba el exmadridista era una pérdida, y cada pérdida al borde del área, era una ocasión para el Teruel. Menos mal que el Teruel no destaca por su pegada, porque de ser un equipo goleador, el Real Murcia ayer se hubiera llevado un auténtico revolcón. Pero hasta así, en dos ocasiones tuvo que aparecer Gazzaniga para salir al rescate de los suyos.

Tanto desear ver a Antonio David en el once grana, y en dos jornadas muchos ya le pondrían un lazo y lo mandarían a Albacete, club que le firmó este verano y lo cedió al Real Murcia. Llama la atención que el director deportivo del Albacete es Toché, y llama la atención que cada gesto que Toché tiene con el Real Murcia es una condena para los granas, como si el santomerano todavía vistiera la elástica del FC Cartagena.

Porque cuentan las malas lenguas que fue el exfutbolista albinegro el que levantó el teléfono para convencer a su amigo Felipe Moreno de que firmara a Asier Goiria como director deportivo, y mira cómo ha acabado la aventura de Goiria en Nueva Condomina. Y fue Toché el que mandó a Antonio David, un Antonio David que ayer no dio un pase bueno, que al descanso ya tenía la cruz de la grada, pero al que Colunga premió con los noventa minutos.

Fue Antonio David un castigo para el propio Real Murcia, pero es que el centro del campo es un castigo en sí mismo por más vueltas que se le dé. Ayer era Juan Carlos Real el que se puso al volante, y no hizo falta ni empezar el partido para saber lo que iba a pasar, porque Juan Carlos Real hace tiempo que dejó de ser una alternativa. Aunque la realidad es que nadie se salva. Solo hay que ver que Ekain ni apareció y que Álvaro Bustos se conformó con meter dos balones a ningún sitio.

A expensas de Pedro Benito

Fue Pedro Benito el único que intentó salir al rescate del Real Murcia. Su pelea permitió a los granas ser protagonistas durante los instantes finales de la primera parte. Ahí llegó la ocasión de Flakus en el 42. Pero fue un visto y no visto. Y la única solución de Colunga fue dejar en el vestuario a Ekain y dar la alternativa a Pedro León en el descanso.

Si quería alegría Colunga no pareció elegir las mejores fichas, teniendo en cuenta que el muleño y Real no están para demasiados trotes. Pero es que, como con la alineación, cada cambio parecía empeorar al equipo. Como ocurrió con un Cristo Romero que a la primera que tocó ya había regalado un balón al Teruel.

Solo Isi Gómez y Palmberg -entraron en el 72- dieron un poco de sentido al juego, pero el Real Murcia seguía yendo a cámara lenta, y a cámara lenta salía retratado en cada batalla con una de las defensas más seguras del grupo. Dos intentos lejanos de Pedro León fue lo único que se sacó el Real Murcia de la chistera, un Real Murcia, que sin el maquillaje de los goles de Flakus no dio para más.