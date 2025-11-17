Las peñas del FC Cartagena convocan una manifestación antes del partido ante el Eldense

La Federación de Peñas del FC Cartagena, en un extenso comunicado, ha convocado una protesta este domingo, antes del partido ante el Eldense, contra el "bloqueo institucional, administrativo y operativo que sufre la entidad" en el proceso de compraventa. Además, pone como fecha límite el 1 de diciembre para que se solucione la situación y reclama ayuda al Ayuntamiento para que "DUINO INVERSIONES S.L. desaparezca de la vida del club de manera inmediata y que tengan la dignidad de identificar a todas las personas que están detrás de esta sociedad y, que tanto han mentido y han degradado a la afición cartagenera". La manifestación de este próximo domingo partirá desde la Plaza España a las cuatro y media de la tarde en dirección al estadio Cartagonova.

El comunicado de la Federación de Peñas

La Federación de Peñas del Fútbol Club Cartagena manifiesta su rechazo absoluto y frontal ante la situación de bloqueo institucional, administrativo y operativo que sufre la entidad, consecuencia directa de la parálisis del Consejo de Administración y de la falta de transparencia en la actuación de los propietarios del accionariado, aglutinados en la sociedad DUINO INVERSIONES S.L. en el proceso de compraventa de club. A sabiendas de quién maneja los hilos de esta sociedad y que está torpedeando cualquier posible salida digna para nuestro club y garantizar el futuro del futbol en nuestra ciudad, no sabemos muy bien con qué oscuros intereses.

La actual deriva del club ha alcanzado un nivel críticamente insostenible. La ausencia de decisiones estratégicas, la falta total de comunicación y la evidente opacidad en la gestión colocan al FC Cartagena en un escenario que compromete seriamente su presente y su futuro deportivo, económico y organizativo. Esta situación no puede prolongarse ni un día más.

La Federación de Peñas considera que los órganos responsables están incumpliendo los mínimos estándares de buena gestión, gobernanza y responsabilidad institucional, generando una degradación constante de la confianza social y poniendo en riesgo el normal funcionamiento del club.

Por ello, exigimos de manera inequívoca:

1. Que DUINO INVERSIONES S.L. desaparezca de la vida del FC Cartagena de manera inmediata y que tengan la dignidad de identificar a todas las personas que están detrás de esta sociedad y, que tanto han mentido y han degradado a la afición cartagenera.

2. Reactivación urgente de la actividad institucional del club a través de la venta del mismo.

3. Identificación y depuración de responsabilidades si se constatan prácticas negligentes, obstruccionistas o contrarias al interés del FC Cartagena.

4. Compromiso verificable, con seguimiento público, de retorno a la normalidad institucional en un plazo acotado, el cual no debe ir más allá de final de noviembre.

PLAN DE ACCIÓN Y MEDIDAS DE PRESIÓN.

Ante la gravedad de la situación, la Federación de Peñas anuncia:

• Activación de un periodo de vigilancia activa, en el que se evaluará el cumplimiento de las exigencias señaladas.

• En caso de ausencia de avances claros y comunicados oficialmente, lo cual es totalmente patente, se procederá a la convocatoria de movilizaciones públicas, incluyendo:

◦ Solicitud por escrito a la Alcaldía de Ayuntamiento de Cartagena de una reunión de urgencia con la Alcaldesa, donde transmitir la preocupación de la afición cartagenera por la situación del club y solicitar que interceda directamente en las posibles vías de solución.

◦ Solicitud por escrito a la Alcaldía del Ayuntamiento de Cartagena de que, ante el abandono institucional del club y puesto que, sin afición, no hay club, designe a 30 abonados al mismo para que representen al FC Cartagena en el palco en el partido del próximo domingo 23 de noviembre.

◦ Manifestación para el domingo 23 de noviembre, a las 16;30 horas, desde Plaza de España a Estadio Cartagonova.

◦ Asistencia al Pleno del Ayuntamiento de Cartagena el próximo 27 de noviembre, donde buscaremos el apoyo y acciones municipales a través los distintos grupos políticos de la ciudad.

◦ Concentraciones de peñas y aficionados frente a la sede del club. Acciones de protesta organizadas en jornadas de partido.

◦ Escrito a la RFEF denunciando la demencial situación del FC Cartagena.

◦ Escrito a la Consejería de Deportes de la CCAA denunciando el estado de abandono institucional y la inacción parte de nuestras autoridades políticas.

◦ Solicitud al CSD del estado en el que se encuentra el escrito enviado el pasado 4 de noviembre por esta federación.

◦ Campañas informativas coordinadas para denunciar el estado real de la entidad.

Estas acciones serán escaladas de manera progresiva en función de la respuesta, o falta de respuesta, de los órganos gestores.

ULTIMÁTUM INSTITUCIONAL.

La Federación de Peñas establece el día 1 de diciembre como plazo máximo y no prorrogable para que el Consejo de Administración y los propietarios adopten medidas tangibles y verificables que garanticen la normalización institucional.

Si llegado dicho plazo no se han producido avances reales, la Federación de Peñas adoptará todas las medidas sociales e institucionales que considere necesarias para defender al FC Cartagena, su estabilidad y a toda su masa social.

El FC Cartagena pertenece a su afición. Y la afición no va a permanecer pasiva mientras se daña la integridad, el prestigio y el futuro del club.