Pedro Acosta: "Ha sido como un año perdido, no hemos luchado por nada"

Pedro Acosta no pudo culminar la temporada con un podio en el Gran Premio de Valencia. Sí que se hizo con la cuarta plaza de la clasificación del campeonato con un cuarto puesto. Pero la última carrera del año le dejó un sabor agridulce mientras que Fermín Aldeguer, de menos a más, acabó quinto tras superar en la última curva a su compañero en el Team Gresini Álex Márquez, que acabó con problemas de neumáticos, para cerrar un año donde ha sido el mejor rookie y octavo en la general.

Pintaba bien el fin de semana para el mazarronero después de marcar el mejor tiempo en la primera jornada de entrenamientos y de acabar segundo en la carrera al sprint tras Álex Márquez. Pero no concluyó como esperaba, logrando su primera victoria en la categoría reina y también perdiendo un podio que peleó hasta la extenuación, pero que le arrebató Fabio Di Giannantonio. Antes de eso, el murciano salió bien, con Aldeguer sexto, pero se vio superado por Raúl Fernández, que rápidamente se marchó a la caza de Marco Bezzecchi y de Álex Márquez, los más rápidos en el tramo inicial. Acosta, cuarto, mantuvo el ritmo y se enzarzó en una pelea con el menor de los Márquez, al que superó a siete vueltas del final tras recortar casi dos segundos de desventaja. Aldeguer, tratando de remontar, se tocó de nuevo con Jack Miller, como ocurrió en la carrera la sprint, pero logró deshacerse del australiano.

Con Acosta rodando tercero, el peligro llegaba desde atrás porque Di Giannantonio llevaba un ritmo más fuerte. Y aguantar a una Ducati en un circuito como el de Valencia es complicado. Y así ocurrió porque se quedó con la miel en los labios, como también le ocurrió a Raúl Fernández, quien recortó ostensiblemente las diferencias con Marco Bezzecchi, al que dio caza pero al que no pudo superar en ningún momento.

«Los podios no son suficientes»

Resignado se mostró después de la carrera. Las declaraciones de Acosta fueron duras, demostrando ese querer y no poder que ha marcado su temporada 2025: «En MotoGP no hay magia. Hay que saber en qué posición estamos cada uno. La temporada ha sido un poco una pena, no hemos luchado por nada, ha sido como un año perdido en mi vida», declaró en rueda de prensa. «Se lo dije a KTM el primer día que quise venir aquí, que no venía para ser cuarto en el Mundial», expresó el murciano, quien también añadió que «creo que he dado un gran paso desde mitad de año, he ganado en consistencia, sé leer más las carreras y aguantar encima de la moto. Pero no es suficiente con optar a podios de vez en cuando», concluyó el murciano, quien tiene contrato con KTM para 2026, pero en 2027, todo apunta a que abandonará la marca austriaca. De momento, tanto el equipo de Valentino Rossi, quien ya no se oculta, como Honda, le quieren.