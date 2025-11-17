El partido más especial del UCAM Murcia

No hay nada mejor para recuperar la sonrisa que rodearte de niños. Es un antídoto perfecto contra el mal humor. Y eso es lo que hizo el UCAM Murcia CB un día después de sufrir una derrota en el Palacio de los Deportes contra el Río Breogán que cortó su racha de victorias. Después de una mala tarde, lo mejor para limpiar las cabezas es una mañana diferente. Y ‘El Partido del Recreo’, una iniciativa que nació hace cuatro años para acercar el baloncesto a todos los rincones de la Región, no solo rompió la rutina diaria de siete mil escolares, sino también de la plantilla de Sito Alonso.

Las gradas del Palacio, que esta temporada están registrando excelentes entradas del público, no estuvieron en esta ocasión pobladas por los abonados o aficionados asiduos a los partidos de los universitarios. Esta vez los rostros habituales y las edades, aunque cada día se acercan más jóvenes a los encuentros, eran diferentes. Allí estaban escolares de centros tanto públicos como privados, no solo de la ciudad de Murcia, sino de diferentes puntos de la Comunidad Autónoma, como los alumnos del CEIP Joaquín Tendero, de Águilas, los del CEIP Ricardo Campillo, de Santomera, el Colegio Salvador, de Caravaca, el Fahuarán, de Abarán, o el CEIP Pedro Rodríguez, de Cieza. Junto a ellos, otros de centros de pedanías de la capital como Beniaján (CEIP Nuestra Señora de la Fuensanta), Alquerías (IES José Luis Martínez), Puente Tocinos (CEIP Pintor Pedro Flores y Nuestra Señora de la Paz), Alguazas (Nuestra Señora del Camen) y Llano de Brujas (CEIP Juan Carlos I), entre otras. En total, más de setenta centros escolares en una actividad promovida por el club y patrocinada por ElPozo y Juver.

El espectáculo estuvo en la pista en la grada

El espectáculo estuvo tanto en la grada como en la pista. Para la ocasión, los escolares prepararon sus pancartas y, al menos en los últimos días, han seguido la trayectoria del equipo. Y abajo, en el parqué, como ya ocurrió el año pasado, no faltaron las ocurrencias de Dylan Ennis, el más activo, quien se atrevió a bailar en el centro con Vulpi, la mascota del club, y el grupo de baile UCAM Dance Team; la simpatía de Devontae Cacok, que participó en concursos de tiro con los escolares y no dudó firmar autógrafos incluso en camisetas de otros equipos; o el espectáculo que, sobre todo, puso Sander Raieste con sus mates.

Sito Alonso enseña a los escolares a tirar a canasta

Como maestro de ceremonias, Sito Alonso, invitó a todos los singulares espectadores de esta ocasión a aprender la mecánica de tiro. El técnico, que todos los años organiza un campus en Huesca, está acostumbrado a trabajar con jóvenes y a desarrollar juegos para que se diviertan, como ocurrió en este caso.

Y para cerrar, un partido

Y para concluir, los universitarios se dividieron en dos equipos para realizar un partido. Por un lado, bajo la dirección del ayudante Lucas Pérez, formaron Michael Forrest, Dani García, Dylan Ennis, Sander Raieste, Hicks, Cate, Moussa y Joao Neves; y en el blanco, con Dimitris como entrenador, formaron De Julius, Jonah Radebaugh, Howard Sant-Roos, Nakic, Rubén de la Torre, Devontae Cacok y Lee Aaliya. El resultado, como es evidente, fue lo de menos.