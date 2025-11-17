Fútbol
El Murcia Promises, tercero tras golear en casa al Elche
Impresionante lo que está haciendo el supuesto segundo equipo juvenil del Real Murcia, el Murcia Promises, en División de Honor juvenil. En esta ocasión goleó al Elche el equipo de Mateo Villar, que se sitúa tercero y mejor conjunto de la Región.
Los murcianistas dominaron de principio a fin logrando marcar el primer tanto en el minuto 36 por mediación de Valverde. En la segunda parte anotó Mendy en el 58, y después se vio beneficiado por el tanto en propia meta del Elche, dejando el partido con 3-0.
Menuda decepción la del Real Murcia. Derrota inesperada ante uno de los equipos más flojos, el Talavera. Antes del descanso se adelantaron los de casa. Nada más empezar el segundo tiempo empató Rodri. Después los talaveranos marcaron dos goles más en tres minutos, 71 y 74. Paso atrás del equipo de Larrosa.
Tropiezo del UCAM ante el Patacona. No pasó del empate. Los locales no presentaron licencia de primer entrenador al ser expulsado Dani Pina la jornada anterior. Fonseca marcó para el UCAM cuando restaban nueve minutos y Álex empató en el descuento.
Perdió el Pinatar ante el Jove Español. Lo hizo por la mínima ante un rival directo y esto supone caer a la última posición.
